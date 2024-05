Bostonský nepřítel číslo 1. Vyřadil Marchanda, Zachovi s Pastrňákem balí

Hokejisté Bruins jsou porážku od konce sezony. Kdo se o to nejvýrazněji přičinil? Názorů můžete slyšet víc, nicméně patrně nejvíc argumentů najdete pro Sama Bennetta. To on byl výraznou postavou partií číslo 3 a 4 a právě jemu se opakovaně podařilo vytočit kouče Bostonu Jima Montgomeryho.

První dva mače kvůli zdravotním trablům vynechal.

S o to větší vervou Bennett vletěl do toho třetího a důrazným zákrokem, podle Medvědů za hranou férovosti, vyřadil Brada Marchanda. Navíc zapsal asistenci.

“Zranil nám kapitána, to nenecháme jen tak, půjdeme jejich hvězdám do těla,” velel před čtvrtým duelem Pavel Zacha.

Montgomery se po shlédnutí opakovaček s Bennettovým atakem na Marchanda čílil: “Lidi si budou myslet, že ten úder pěstí byl neúmyslný, ale my si myslíme svoje. Bennett už má určitou pověst.”

Montgomery svými slovy připomínal fakt, že si čtyřka draftu roku 2014 občas počíná na ledě dost nevybíravě.

V kariéře už schytal holohlavý Kanaďan dvě suspendace, loni v play-off vyfasoval jen pokutu za krosček na Michaela Buntinga. Tentokrát zůstal nepotrestán.

“Dobře věděl, co dělá,” vyčítal Montgomery Bennettovi zranění Marchanda, lídra kabiny a patrně nejužitečnějšího hráče Bruins v letošním play-off.

A Bennett ho nepotěšil ani v posledním zápase.

Hokejkou si pomohl v souboji s Charliem Coylem a poté poslal puk do sítě – 2:2, Montgomery si vzal trenérskou výzvu. Reklamoval bránění gólmanovi. Neúspěšně.

Obětavě hlídaný náskok byl zkraje třetí třetiny vymazán a začínalo se od nuly.

“Rozhodčí to vyhodnotili správně. Střílel jsem ve chvíli, kdy byl (bostonský gólman Jeremy) Swayman na druhé straně. Nestihl by se přesunout, ani kdyby na něm Coyle neležel,” povídala opora Cats.

Gól přidala už jen Florida.

A tak dělí Bruins prohra od dovolené, případně vyvolené z nich od účasti na MS.

Tam by patrně spěchal jak Zacha, tak David Pastrňák. Pro národní tým by to byl ohromný plus. Letenky jim kontroverzními momenty i hokejovým fortelem bookuje Bennett.

Po Mattu Tkachukovi další Panter, co se Medvědům dostal pod kůži.

