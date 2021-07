30 tipů pro Seattle: Koho si vybere Francis? Tři volby Krakenů už známe

Kdo oblékne dres Seattlu? Přesně touhle otázkou se dlouhé měsíce zabývá řada novinářů a sestavují své "mock drafty". Fundované odhady, jak dopadne rozšiřovací draft, při němž si Krakeni vyberou z každého klubu jednoho hokejistu. Prošli jsme jich desítky a vydestilovali co nejaktuálnější a nejpřesnější předpověď. Už případ vegaských Golden Knights ovšem jasně ukázal, že i sebelepší žurnalisté, co mají přístup k zákulisním informacím, často střílí slepými. I v tom je krása "mock draftů".

Na začátek si shrňme fakta.

Seattle, respektive jeho generální manažer Ron Francis, musí sáhnout alespoň po třech gólmanech, devíti obráncích a čtrnácti útočnících. Krom toho má za povinnost splnit vícero dalších podmínek. Třeba tu, že aspoň 20 zvolených borců bude mít platnou smlouvu pro příští sezonu.

Také platí, že součet stropových zátěží draftovaných hráčů musí přesáhnout 60 % platového stropu pro sezonu 2021/2022.

Francis si může vyžádat od 30 klubů NHL nejednoho Čecha, včetně Jakuba Voráčka, Vítka Vanečka nebo třeba čerstvých dvojnásobných šampionů Jana Rutty s Ondřejem Palátem. V záplavě všech dostupných "plejerů" jde ale o pouhou kapku v moři. Představa nějaké novodobé české "Mafie" je úsměvná.

Pokud se krajánci v mock draftech přece jen objevují, jde o Vanečka s Palátem. Mnohem častěji ale v souvislosti s Francisem a Krakeny padá jiné jméno. Je takřka na 100 procent jisté, že zkušený funkcionář už našel gólmanskou jedničku pro ligového nováčka.

Koho? Chrise Driedgera, jemuž se opakovaně podařilo na Floridě přechytat Sergeje Bobrovského. Údajně je Francis se sedmadvacetiletým Kanaďanem domluven na tříleté smlouvě ve výši 10,5 milionů dolarů.

Pantery máme vyřešené, pojďme se podívat na další zaběhlé organizace a na hráče, kteří je dnes dost možná opustí.

Anaheim Ducks:

Zámořští experti se shodují, že Kačeři přijdou o Haydna Fleuryho. V Kalifornii lehce překvapili, když se rozhodli pětadvacetiletého zadáka neochránit a pokud nemá generální manažer Bob Murray se Seattlem nějakou dohodu, Francis si nejspíš nenechá Fleuryho uniknout. Vždyť ho sám draftoval a má o něm vysoké mínění.

Arizona Coyotes:

Výběr u Kojotů není kdovíjaký, favorité se nabízejí dva. Vedle pětadvacetiletého levého křídla Michaela Buntinga o rok mladší forvard Christian Fischer. První dal letos za 21 zápasů rovných 10 branek, druhý jednou zažil patnáctigólovou sezonu. Objevuje se také tip, že z Glendale se bude stěhovat Phil Kessel. Pokud bychom si měli vsadit, tak na Buntinga.

Boston Bruins:

Medvědi se patrně rozloučí s Connorem Cliftonem. Mladým, pohyblivým i důrazným bekem za pouhý milion dolarů ročně. K tomu si připočtěte, že Clifton drží hůl napravo. Takoví obránci budou vždy žádaným artiklem. Přestup se tak zřejmě vyhne Jakubu Zbořilovi.

Buffalo Sabres:

V mock draftech napříč zámořskými weby se tohle jméno objevuje unisono. Will Borgen toho v NHL zatím moc neukázal, jeho rozlet navíc letos zbrzdila zlomená ruka. Panuje ovšem shoda, že americký obránce má na elitní zámořskou soutěž a za málo peněz může předvést hodně muziky. Pro Francise konzervativní volba.

Calgary Flames:

První velké jméno. Mark Giordano by se mohl stát jednou z tváří Krakenů a lídrem defenzivního valu. Přínosem pro mančaft převyšuje stropovou zátěž ve výši 6,75 milionu dolarů. I v sedmatřiceti letech. A pokud by se Seattlu coby zelenáčovi nedařilo, dá se Giordano dobře zobchodovat při uzávěrce přestupů (bude mu končit smlouva). Obzvlášť, když si Francis ponechá pod stropem část jeho platu.

Carolina Hurricanes:

Další bek pro Krakeny. Francis Jakea Beana draftoval a patrně udělá to samé znovu. Jen místo ve vstupní v rozšiřovací volence talentů. Mimochodem, kromě třiadvacetiletého Kanaďana by stál za úvahu také švýcarský čahoun Nino Niederreiter.

Chicago Blackhawks:

Středních útočníků není nikdy dost a to nejspíš bude mít Francis na paměti, až bude vybírat od Černých jestřábů. Adam Gaudette si už v NHL odkroutil 160 zápasů a umí se dostat soupeřům pod kůži. Ve čtyřiadvaceti letech je to hotový hráč, ošlehaný i dvěma sériemi v play-off.

Colorado Avalanche:

Mluví se o tom, že se Francis možná pokusí dohodnout s coloradským kapitánem Gabrielem Landeskogem. Mnohem pravděpodobněji ale vypadá varianta, že dá přednost finskému univerzálovi s přívětivou smlouvou. Joonas Donskoi má kontrakt ještě na dvě sezony se stropovou zátěží 3,9 milionu dolarů.

Columbus Blue Jackets:

Zdá se, zdá, že se bude Max Domi opět stěhovat. Rychlý, produktivní a občas rtuťovitý forvard by se mohl zařadit k výrazným postavám ofenzívy Seattlu. Nezabere ani přemrštěné místo pod platovým stropem (5,3 milionu dolarů). Za rok ovšem může odejít coby volný hráč. Podstoupí Francis toto riziko?

Dallas Stars:

Najdete analýzy, které posílají ke Krakenům Bena Bishopa, nicméně věčně zraněný Američan představuje krajně riskantní volbu. Spíš očekávejte, že Francis sáhne po levném farmáři Adamu Mascherinovi. "Big Ben" ani za mák není ve stejné pozici jako Marc-André Fleury před třemi lety.

Aktualizace: Podle čerstvých informací je Francis blízko dohodě se zkušeným bekem Jamiem Oleksiakem.

Detroit Red Wings:

Opět velmi oblíbená možnost napříč mock drafty. Troy Stecher hraje za 1,7 milionu dolarů, hraje s hokejkou napravo a zastane v defenzívě kus práce. Je mu sedmadvacet, zvládá i dvacetiminutové šichty. Kdyby chtěl Francis dodat útoku Krakenů trochu ruského elánu, je k mání Vladislav Naměstnikov.

Edmonton Oilers:

Jujhar Khaira měří 193 centimetrů a váží metrák. A k tomu rád hraje do těla, takže setkání s ním bolí. Jeho nasazení je obdivuhodné a takové indické koření (Khaira má pandžábské kořeny) do čtvrté formace přesně potřebujete. O chlup lepší výběr než Tyler Benson.

Aktualizace: Podle čerstvých informací se Francis dohodl na čtyřleté smlouvě na 16 milionů dolarů se švédským obráncem Adamem Larssonem.

Los Angeles Kings:

Investice do budoucna. Přesně tím je třiadvacetiletý zadák Kale Clague. V NHL letos naznačil svůj potenciál, když se připomněl šesti body v 18 zápasech. V roce 2016 šel na řadu ke konci druhého kola. Jeho hra potřebuje dobrousit, stále najdete zjevné mezery, ale za pokus to stojí.

Minnesota Wild:

Kaapo Kahkonen je pod kontraktem se stropovou zátěží 725 000 dolarů. Je potřeba vůbec něco dodávat? Co na tom, že Cam Talbot byl celkově lepší než talentovaný Fin, Kahkonen opakovaně předvedl záblesky brankářské virtuozity. Zajímavý parťák pro Driedgera.

Montreal Canadiens:

Bude to Carey Price, případně Jonathan Drouin? Řekli bychom, že ani jeden. Z prostého důvodu, pro Francise představují ohromný risk. Kvůli zdraví/soukromému životu a vysokým platům. A protřelý funkcionář je spíš stratégem než střelcem. Pravděpodobnější je, že se sejdou v krakením triku Cale a Haydn Fleuryové.

Nashville Predators:

Devětadvacetiletý Švéd Calle Järnkrok zvládá všechny herní situace a můžete ho postavit do středu útoku i na křídlo. Navrch má stropovou zátěž pouhé dva miliony dolarů. Letos zvládl za 49 partií 28 bodů. Pokud Francis nebude chtít pro případné trejdy Ryana Johansena či Matta Duchenea, je Järnkrok jasná volba.

New Jersey Devils:

Také Ďáblové nechrání velké jméno a to P.K. Subbana. Příliš rychle ovšem dáte dohromady příliš mnoho důvodů, proč kanadského showmana nechat ladem. Vícero zdrojů tak zmiňuje, že by Seattle mohl vzít Andrease Johnssona. Třeba se rozpomene na svou dvacetigólovou sezonu za Toronto.

New York Islanders:

Ofenzíva Krakenů bude potřebovat tahouny. Jedním z nich byl mohl být Josh Bailey. Nebo raději jiný jednatřicetiletý borec, kreativní a produktivní Jordan Eberle. Stropová zátěž? 5,5 milionu dolarů. Není to málo, ale hotové jmění také ne. Seattle chce hrát nahoře, a tak by měl umět utrácet.

New York Rangers:

Tenhle výběr je téměř tutovka, nenajdete snad mock draft, kde by Colin Blackwell nefiguroval. Vyjde totiž na 725 000 dolarů a blýskl se letos 12 góly ve 47 zápasech. Co ukáže americký útočník jako Kraken?

Ottawa Senators:

Kdyby Francis nevolil z tak široké palety gólmanů napříč NHL, byli by Anton Forsberg s Joeym Daccordem dobrým řešením. Takhle ale raději sáhne po zkušeném centrovi, co se osvědčí i při oslabení. Řeč je samozřejmě o Chrisi Tierneymu, kterému poběží poslední rok smlouvy na 3,5 milionu dolarů.

Philadelphia Flyers:

Shledá se Voráček s koučem, pod nímž zažil báječné časy? To je otázka za milion. Nevíme, jestli Dave Hakstol o kladenského machra stojí, či spíš preferuje svého dalšího bývalého svěřence Jamese van Riemsdyka. Experti za velkou louží se kloní ke dvaatřicetiletému Američanovi.

Pittsburgh Penguins:

Mistr forčekinku a omezeně volný hráč. To je Zach Aston-Reese. Francis fandí analytickým údajům, takže se mu bude jistě líbit, že s Reesem na ledě čelili Tučňáci průměrně jen 22 šancím za 60 minut hry. Mezi útočníky to stačí šestadvacetiletému rychlíkovi na 28. místo v rámci celé NHL.

San Jose Sharks:

Do čtvrté lajny lokálního frajera? Jasně, to je další z Francisových lehkých verdiktů. Dylan Gambrell je navíc centr a hraje za skromnou gáži. Z platového stropu ukrojí 1,1 milionu dolarů.

St. Louis Blues:

Jestli neexistuje dohoda, která by ochránila Vince Dunna, tak musí Francis sáhnout po tomhle talentovaném obránci. Vince Dunn je mnohými považovaný za diamant ukrytý v obraně Bluesmanů. V případě, že Francis s GM Dougem Armstrongem něco upekl, mohl by vzít Vladimira Tarasenka.

Tampa Bay Lightning:

Sáhnout po Ondřeji Palátovi, nebo raději po Yannim Gourdemu? Sázíme na Paláta, kterému poběží poslední rok smlouvy se stropovou zátěží 5,3 milionu dolarů. Hokejový všudybyl, co může hrát na křídle první lajny i té třetí. Výborný směrem dozadu. A parádní artikl pro případnou výměnu.

Toronto Maple Leafs:

Z dvou zajímavých forvardů vybíráme na úkor Jareda McCanna Alexe Kerfoota. Spekuluje se o tom, že Francis je s Torontem dohodnutý, že vezme právě druhého jmenovaného a že k němu dostane "bolestné".

Vancouver Canucks:

Třetí do mariáše. Seattle si musí vybrat tři gólmany a Braden Holtby by mohl náramně doplnit dvojici Kahkonen, Driedger. Je zkušený, týmový, společensky se angažuje a má vazbu na severozápad. Nepochybně by se stal "klukem z plakátu". Jedna obava tu ovšem je, poslední dva roky jsou jeho výkony jako na houpačce.

Washington Capitals:

Velmi zajímavé beky nabízí Caps. Brenden Dillon je naše volba. Poctivý dříč s obstojnou rozehrávkou a hřmotnou postavou za 3,9 milionu dolarů. Ideální borec do oslabení, lokální borec (narodil se kousek od Vancouveru). Upřednostní ho Francis před Nickem Jensenem a Justinem Schultzem?

Winnipeg Jets:

Další defenzivně laděný bek. Dylan DeMelo je v osmadvaceti letech kamarád od deště, precizně na ledě odbrání spousty minut. Za tři miliony dolarů. Je až k neuvěření, že GM Tryskáčů Kevin Cheveldayoff Demela nechrání. Možná je s Francisem domluvený, i o tom se píše.

