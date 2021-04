Yotes otočili důležitou bitvu se St. Louis. Tři mužstva s čistým štítem

Nejslavnější hokejová liga světa v sobotu pokračovala jedenácti zápasy. Souhrn všech duelů z uplynulého hracího dne přinášíme v tomto článku!

NEW YORK RANGERS vs. NEW JERSEY DEVILS

6:3 (3:0, 1:1, 2:2)

Pavel Bučněvič se v den narozenin blýskl hattrickem

Forvard se stal prvním hokejistou v klubové historii, jenž skóroval třikrát v den svých narozenin. Jednalo se přitom o jeho první třígólové představení v NHL. Rangers zdolali New Jersey potřetí v tomto týdnu.

Branky a nahrávky

8. Bučněvič (Zibanejad, Panarin), 11. Strome PPG (Zibanejad, Panarin), 12. Bučněvič PPG (Blackwell, Miller), 21. Panarin (Strome, Lindgren), 59. Bučněvič ENG (Zibanejad, Panarin), 60. Kreider ENG (Strome, Lindgren) – 33. McLeod (Bastian, Subban), 46. Subban (Hughes, Šarangovič), 47. Šarangovič (Hughes)

Statistické okénko

Střely na bránu: 30 – 33 | Přesilová hra: 2/3 – 0/3 | Trestné minuty: 10 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Igor Šesťjorkin (NYR) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 60:00

Aaron Dell (NJD) – 24 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 58:40

Česká & slovenská stopa

Libor Hájek (NYR) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:54

Filip Chytil (NYR) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:08

Marián Studenič (NJD) 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 08:23

Tři hvězdy utkání

1. Pavel Bučněvič (NYR), 2. Artěmij Panarin (NYR), 3. Mika Zibanejad (NYR)

PHILADELPHIA FLYERS vs. WASHINGTON CAPITALS

3:6 (1:1, 1:3, 1:2)

Alex Ovečkin dvěma brankami pomohl k výhře Washingtonu

Forvard má na svém kontě už 730 gólů a na pátého Marcela Dionnea ztrácí v historických tabulkách pouze jedinou trefu. John Carlson si připsal hned čtyři asistence.

Branky a nahrávky

20. Provorov (Giroux, Farabee), 26. van Riemsdyk (Aube-Kubel), 48. Allison PPG (Hayes, Giroux) – 4. Ovečkin PPG (Carlson, Kuzněcov), 21. Orlov (Carlson, Ovečkin), 27. Ovečkin PPG (Carlson, Kuzněcov), 36. Kuzněcov (Wilson, Carlson), 50. Sheary (Schultz, Eller), 59. Mantha ENG

Statistické okénko

Střely na bránu: 25 – 41 | Přesilová hra: 1/4 – 2/5 | Trestné minuty: 10 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Alex Lyon (PHI) – 35 zákroků, 5 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 57:46

Ilja Samsonov (WSH) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,0 %, odchytal 60:00

Česká & slovenská stopa

Jakub Voráček (PHI) – 0+0, -3 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:25

Zdeno Chára (WSH) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:30

Tři hvězdy utkání

1. John Carlson (WSH), 2. Alex Ovečkin (WSH), 3. Wade Allison (PHI)

BUFFALO SABRES vs. PITTSBURGH PENGUINS

2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Pittsburgh natáhl bodovou šňůru na pět zápasů

Hrdinou zápasu byl Tristan Jarry, jenž předvedl 28 zákroků. Buffalo už nemá ani matematickou šanci na postup do vyřazovací části.

Branky a nahrávky

27. Thompson, 52. Mittelstadt PPG (Ristolainen, Reinhart) – 11. McCann (Matheson, Ceci), 26. Rodrigues (Blueger), 33. Rust PPG (Crosby, Guentzel)

Statistické okénko

Střely na bránu: 30 – 41 | Přesilová hra: 1/1 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Dustin Tokarski (BUF) – 38 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,7 %, odchytal 57:39

Tristan Jarry (PIT) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 59:53

Česká & slovenská stopa

Radim Zohorna (PIT) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 07:23

Tři hvězdy utkání

1. Tristan Jarry (PIT), 2. Jared McCann (PIT), 3. Tage Thompson (BUF)

MONTREAL CANADIENS vs. OTTAWA SENATORS

0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Matt Murray po dvou letech dosáhl čistého štítu

Gólman pochytal všech 23 střel soupeře a připsal si první čisté konto od 26. října 2019. Drake Batherson vstřelil dva góly a měl k tomu jednu asistenci. Carey Price se vrátil do brankoviště Montrealu.

Branky a nahrávky

4. Zub (Batherson, Stützle), 34. Batherson (Tkachuk, Norris), 56. Batherson PPG (Tkachuk, Norris), 56. Zajcev ENG (Pinto)

Statistické okénko

Střely na bránu: 23 – 15 | Přesilová hra: 0/4 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Carey Price (MTL) – 11 zákroků, 3 OG, úspěšnost 78,6 %, odchytal 59:54

Matt Murray (OTT) – 23 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00

Česká & slovenská stopa

Tomáš Tatar (MTL) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:20

Tři hvězdy utkání

1. Drake Batherson (OTT), 2. Shane Pinto (OTT), 3. Arťom Zub (OTT)

ARIZONA COYOTES vs. ST. LOUIS BLUES

3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

Arizona ukončila sérii pěti porážek

Rozdílovou branku vsítil ve třetím dějství Michael Bunting. Darcy Kuemper zmeškal posledních 19 zápasů svého mančaftu kvůli zranění v dolní části těla, aby při svém návratu do klece zapsal 20 zákroků.

Branky a nahrávky

22. Goligoski (Schmaltz, Garland), 31. Keller PPG (Ekman-Larsson, Dvorak), 44. Bunting (Chychrun, Fischer) – 2. Blais (Perron, Parayko), 9. Bozak PPG (Hoffman, Dunn)

Statistické okénko

Střely na bránu: 29 – 22 | Přesilová hra: 1/3 – 1/1 | Trestné minuty: 2 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Darcy Kuemper (ARI) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 59:58

Jordan Binnington (STL) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 57:50

Česká & slovenská stopa

Do tohoto utkání nezasáhl žádný český ani slovenský hokejista.

Tři hvězdy utkání

1. bohužel není uvedeno, 2. Clayton Keller (ARI), 3. Michael Bunting (ARI)

WINNIPEG JETS vs. EDMONTON OILERS

0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Connor McDavid pokořil metu 70 kanadských bodů

Lídr produktivity si připsal dvě asistence. Mike Smith potřeboval k čistému kontu 26 zákroků. Edmonton stáhl svou ztrátu na druhý Winnipeg na rozdíl tří bodů.

Branky a nahrávky

33. Barrie PPG (McDavid, Yamamoto), 47. Puljujärvi (McDavid, Draisaitl), 53. Chiasson PPG (Barrie, Draisaitl)

Statistické okénko

Střely na bránu: 26 – 25 | Přesilová hra: 0/3 – 2/6 | Trestné minuty: 12 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Connor Hellebuyck (WPG) 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,0 %, odchytal 57:59

Mike Smith (EDM) – 26 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00

Česká & slovenská stopa

Do tohoto utkání nezasáhl žádný český ani slovenský hokejista.

Tři hvězdy utkání

1. Tyson Barrie (EDM), 2. Mike Smith (EDM), 3. Alex Chiasson (EDM)

CAROLINA HURRICANES vs. NASHVILLE PREDATORS

3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Jani Hakanpää nasměroval Carolinu k výhře nad Nashvillem

Zadák nastoupil ke svému druhému utkání v novém působišti a svou první brankou v této sezoně zařídil vítězství. Carolina uspěla proti Nashvillu ve všech šesti dosavadních zápasech.

Branky a nahrávky

19. Slavin (Geekie, Lorentz), 49. Hakanpää (Trocheck), 59. Svečnikov ENG (Aho, Hamilton) – 32. Josi

Statistické okénko

Střely na bránu: 48 – 28 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Alex Nedeljkovic (CAR) – 27 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,4 %, odchytal 60:00

Juuse Saros (NSH) – 45 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,7 %, odchytal 58:27

Česká & slovenská stopa

Martin Nečas (CAR) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:37

Tři hvězdy utkání

1. Jani Hakanpää (CAR), 2. Jaccob Slavin (CAR), 3. Alex Nedeljkovic (CAR)

TAMPA BAY LIGHTNING vs. FLORIDA PANTHERS

3:5 (1:3, 1:1, 1:1)

Sam Bennett v barvách Floridy debutoval dvěma asistencemi

Svou první branku za Floridu vstřelil Brandon Montour. Andrej Vasilevskij prohrál své první domácí utkání v této sezoně.

Branky a nahrávky

14. Point (Sergačjov, Palát), 40. Černák (Coleman, Hedman), 42. Joseph (Hedman, Point) – 9. Montour (Bennett), 13. Hörnqvist PPG (Barkov, Gusev), 20. Huberdeau (Nutivaara, Bennett), 38. Vatrano, 60. Duclair ENG (Gudas)

Statistické okénko

Střely na bránu: 31 – 32 | Přesilová hra: 0/2 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Andrej Vasilevskij (TBL) – 27 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,1 %, odchytal 58:52

Sergej Bobrovskij (FLA) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 59:39

Česká & slovenská stopa

Erik Černák (TBL) – 1+0, 0 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:14

Ondřej Palát (TBL) – 0+1, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:01

Radko Gudas (FLA) – 0+1, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:28

Tři hvězdy utkání

1. Aleksander Barkov (FLA), 2. Sergej Bobrovskij (FLA), 3. Brayden Point (TBL)

DETROIT RED WINGS vs. CHICAGO BLACKHAWKS

0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Malcolm Subban zavřel bránu proti Detroitu

Gólman kryl všech 29 střeleckých pokusů soupeře. Patrick Kane si připsal dva body (1+1), Vinnie Hinostroza měl tři asistence. Detroit nevyužil žádnou z šesti přesilových her.

Branky a nahrávky

20. Kane (Hinostroza), 33. DeBrincat (Hagel, Murphy), 42. Kalynuk (Hinostroza, Kane), 56. Suter ENG (Hinostroza)

Statistické okénko

Střely na bránu: 29 – 27 | Přesilová hra: 0/6 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 12

Kdo se postavil do brankoviště?

Jonathan Bernier (DET) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5 %, odchytal 58:20

Malcolm Subban (CHI) – 29 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00

Česká & slovenská stopa

Filip Hronek (DET) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 22:32

Filip Zadina (DET) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:22

Jakub Vrána (DET) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:49

Richard Pánik (DET) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 11:04

Dominik Kubalík (CHI) 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:32

David Kämpf (CHI) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:58

Tři hvězdy utkání

1. Malcolm Subban (CHI), 2. Patrick Kane (CHI), 3. Vinnie Hinostroza (CHI)

MINNESOTA WILD vs. SAN JOSE SHARKS

5:2 (3:1, 2:0, 0:1)

Patrick Marleau vyrovnal rekord Howea v počtu zápasů

Forvard odehrál své 1 767. utkání v NHL a v pondělí se může osamostatnit na prvním místě. Minnesota nasázela pět branek v řadě za sebou. Třetí periodu za San Jose odchytal Čech Josef Kořenář.

Branky a nahrávky

15. Zuccarello PPG (Johansson, Hartman), 16. Eriksson Ek (Greenway, Foligno), 16. Parise (Brodin, Bonino), 22. Kaprizov (Zuccarello), 40. Sturm (Soucy) – 13. Burns (Balcers, Hertl), 58. Kellman (Labanc, Donato)

Statistické okénko

Střely na bránu: 28 – 28 | Přesilová hra: 1/4 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Kaapo Kähkönen (MIN) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 60:00

Martin Jones (SJS) – 19 zákroků, 5 OG, úspěšnost 79,2 %, odchytal 40:00

stř. Josef Kořenář (SJS) – 4 zákroky, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 20:00

Česká & slovenská stopa

Josef Kořenář (SJS) – 4 zákroky, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 20:00

Radim Šimek (SJS) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:23

Tomáš Hertl (SJS) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 14:38

Tři hvězdy utkání

1. Nico Sturm (MIN), 2. Jonas Brodin (MIN), 3. Joel Eriksson Ek (MIN)

DALLAS STARS vs. COLUMBUS BLUE JACKETS

5:1 (1:1, 4:0, 0:0)

Dallas ve druhé periodě nasázel čtyři góly

Dvě branky v prostředním dějství dokonce dělilo pouhých 20 vteřin. Dallas uštědřil Columbusu pátou porážku v řadě za sebou.

Branky a nahrávky

13. Benn (Klingberg, Gurjanov), 31. Gurjanov (Benn), 34. Pavelski (Robertson, Lindell), 34. Klingberg (Robertson, Hintz), 37. Lindell (Hintz, Pavelski) – 7. Gavrikov (Bjorkstrand, Atkinson)

Statistické okénko

Střely na bránu: 32 – 22 | Přesilová hra: 0/3 – 0/1 | Trestné minuty: 4 – 18

Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Oettinger (DAL) – 21 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,5 %, odchytal 59:53

Joonas Korpisalo (CBJ) – 12 zákroků, 4 OG, úspěšnost 75,0 %, odchytal 33:34

stř. Elvis Merzlikins (CBJ) – 15 zákroků, 1 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 26:26

Česká & slovenská stopa

Andrej Sekera (DAL) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:45

Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:28

Tři hvězdy utkání

1. Jamie Benn (DAL), 2. Esa Lindell (DAL), 3. Joe Pavelski (DAL)

