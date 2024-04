Problémy pro Vancouver. Demko by mohl chybět i několik týdnů

Vancouver po úspěšné krasojízdě základní částí spřádal velké plány na úspěch v play-off, do něhož vstoupil s velkými ambicemi. A to i se svou jedničkou Thatcherem Demkem, který vyřešil zdravotní obtíže a v prvním utkání série s Nashvillem se podílel na vítězství Kosatek. V dalším zápase ale chyběl, nebyl dokonce ani na střídačce. A jak to vypadá, jeho absence bude dlouhodobá, což je pro Canucks obrovská komplikace.

Demko měl problémy se zdravím už během posledních týdnů základní části a mezi březnem a dubnem vynechal kvůli zranění kolene celý měsíc. V závěru se ale stihl vrátit a naskočil do zápasů proti Calgary a Winnipegu, v nichž se rozchytal a získal opět herní praxi před startem nejdůležitější části sezony.

V prvním utkání série s Nashvillem se Demkovi povedlo vychytat vítězství 4:2 a nic nenasvědčovalo tomu, že by jej opět měly začít trápit zdravotní komplikace. V brance působil sebejistě a den po utkání byl i trénovat.

Jenže do druhého zápasu nenastoupil. Do branky musel Casey DeSmith a na střídačku byl z AHL povolán Arturs Šilovs. DeSmithovi se pak nepovedlo zrovna své spoluhráče podržet, když inkasoval tři branky z pouhých 15 střel soupeře. Okamžitě se tak začalo zjišťovat, jaký je Demkův stav a fanoušky Vancouveru odpovědi příliš nepotěšily.

„Mohl se zranit během zápasu, ale nejsem si tím jistý, protože v pondělí normálně trénoval. Jisté je, že se nejedná o obnovené zranění, ale víc k tomu nemám,“ uvedl trenér Rick Tocchet na bezprostřední dotazy bez bližších podrobností. Později pak vyšlo prohlášení, že Demkovo nespecifikované zranění si vyžádá léčbu v řádu několika týdnů. Tím se dalo de facto najevo, že proti Nashvillu už Demko chytat nebude.

„Je mi ho líto,“ řekl na jeho adresu útočník J.T. Miller. „Pracuje tvrději než kdokoli jiný, když není zraněný, natož když se snaží vrátit do hry kvůli takovým věcem, takže s ním jako parta soucítíte. Je velkou součástí našeho týmu, ale musíme najít způsob, jak se s tím vypořádat a jít dál.“

Pro Vancouver se pochopitelně jedná o významnou ztrátu, která, jak všichni v organizaci doufají, nebude fatální. I v dalším zápase, tentokrát na ledě Nashvillu, by měl Tocchet vsadit na DeSmitha, kterému bude záda krýt Šilovs, byť může ještě dojít ke změně.

„Máme tři dobré brankáře. Je to play-off, kluky potkávají zranění, takže je čas pro ostatní, aby se předvedli,“ dodal bojovně obránce Nikita Zadorov.

