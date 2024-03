Winnipeg nedal šanci Anaheimu. Los Angeles vykradlo Chicago

Oba noční zápasy se změnily v jednoznačnou záležitost. Pohodlné výhry s čistým kontem si připsali Jets a Kings.

WINNIPEG JETS - ANAHEIM DUCKS

6:0 (1:0, 1:0, 4:0)

Jasná záležitost

Winnipeg v prvních dvou třetinách byl sice lepším týmem, ale příliš to na skóre znát nebylo. Pak ale přišla závěrečná dvacetiminutovka, ve které domácí zcela dominovali, dali čtyři branky a Anaheim deklasovali 6:0. Jets díky tomu pronikli na druhé místo Západní konference před Colorado a na vedoucí Vancouver ztrácí už jen tři body.

Branky a nahrávky

17. Connor (DeMelo, Morrissey), 28. Schmidt (Ehlers, Pionk), 45. DeMelo (Ehlers, Dillon), 49. Toffoli (Monahan), 52. Toffoli (Scheifele, Morrissey), 60. Appleton (Lowry, Morrissey).

Statistika

Střely na bránu: 38 – 21 | Přesilová hra: 3/3 – 0/3 | Trestné minuty: 20 – 20



Kdo se postavil do brankoviště?

Laurent Brossoit (WPG) – 21 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00

John Gibson (ANA) – 32 zákroků, 6 OG, úspěšnost 84,2 %, odchytal 59:36



Česká a slovenská stopa

Pavol Regenda (ANA) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 11:59



Tři hvězdy utkání

1. Laurent Brossoit (WPG) - 21 zákroků

2. Tyler Toffoli (WPG) - 2+0

3. Mark Scheifele (WPG) - 0+1

CHICAGO BLACKHAWKS - LOS ANGELES KINGS

0:5 (0:4, 0:1, 0:0)

Jednoduché utkání pro Los Angeles

Los Angeles skvěle vstoupilo do zápasu a již v patnácté minutě vedlo o čtyři branky. Poté do klece Blackhawks nastoupil Petr Mrázek, kterému se povedlo zápas stabilizovat a do konce duelu inkasoval pouze jednou. Kings vyhráli v Chicagu 5:0.

Branky a nahrávky

4. Dubois (Danault, Spence), 6. Laferriere (M. Roy, Dubois), 9. Kopitar (Byfield, Kempe), 15. Kopitar (Byfield, Kempe), 23. Spence (Laferriere, Englund).

Statistika

Střely na bránu: 28 – 37 | Přesilová hra: 0/4 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Petr Mrázek (CHI) – 22 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,7 %, odchytal 45:41

Arvid Söderblom (CHI) – 10 zákroků, 4 OG, úspěšnost 71,4 %, odchytal 14:19

Cam Talbot (LAK) – 28 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 59:33



Česká a slovenská stopa

Petr Mrázek (CHI) – 22 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,7 %, odchytal 45:41



Tři hvězdy utkání

1. Anže Kopitar (LAK) - 2+0

2. Pierre-Luc Dubois (LAK) - 1+1

3. Alex Laferriere (LAK) - 1+1

