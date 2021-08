Winnipeg může naplnit arénu. Do hlediště ale smí jen očkovaní

Můžete si o tom myslet, co chcete, ale je to fakt. A neměl by překvapit zrovna v Kanadě. Winnipeg Jets bude moci do nové sezóny naplnit fanoušky celou arénu. Vstup nicméně budou mít povolený jen očkovaní proti covidu 19.

Kanada má obecně stran přístup k pandemii vysoké nároky, po celou dobu byla opatrnější než některé země v USA. Mateřská společnost Winnipegu Jets – True North Sports and Entertainment – oznámila tento týden požadavek na očkování na svém twitteru.

Všichni majitelé sezónních permanentek musí tento fakt vzít v úvahu. Týká se i všech zaměstnanců, personálu a hostů v hale. Také ti budou muset prokazovat bezinfekčnost dokladem o očkování.

Společnost True North Sports and Entertainment bude totéž požadovat rovněž na jiných velkých společenských akcích a koncertech v Canada Life Centreu a divadle Burton Cummings. Vstup bude povolen jen plně očkovaným.

Fanoušci musí mít z návratu do haly radost. Společnost se ostatně ohání právě jimi. Řada fandů prý se vyjádřila ve smyslu, že povinnost očkování přítomných je pro ně důležitá. Spíš než tento fakt je ale podstatné, že stát Manitoba očkování na hromadné akce od 7. srpna jednoduše nařídil.

Nutností bude i přes prokázané očkování obličejová rouška.

Na konci minulé sezóny byla situace stran návštěv hokejových stadiónů v Kanadě velmi těžká. Ve Winnipegu směli na hokej jen vybraní proočkovaní zdravotníci. Hala pod starým názvem Bell MTS Place zela ještě na jaře prázdnotou.

První přípravný zápas Jets je v plánu na 26. září, první ostrý domácí zápas odehraje Winnipeg 21. října s Anaheimem. Předtím sehrají Tryskáči na úvod tři zápasy venku.

