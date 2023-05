VIDEO: Góly s příchutí velkého smutku. Medvědům trefy Krejčího a Pastrňáka nestačily

Po rozhodující brance Cartera Verhaegheho v čase 68:35 se bostonskou TD Garden nesl obrovský smutek. Favorizovaný celek totiž po výtečné základní části nedokázal v prvním kole Stanley Cupu přejít přes floridské Pantery. Chyběl mu jen krůček, ale v závěru třetí části poslal duel do prodloužení hostující Brandon Montour. Góly Davidů Pastrňáka a Krejčího tedy vyšly vniveč. Bostonská šestačtyřicítka dokonce i dvakrát asistovala.

David Krejčí (Boston Bruins)

Boston se už v průběhu druhé třetiny ocitl ve velmi složité situaci, poněvadž prohrával o dvě branky. Do hry však Medvědy vrátil přesnou trefou v přesilové hře David Krejčí, kterého na levém kruhu vybídl Dmitrij Orlov.

David Pastrňák (Boston Bruins)

Domácí na začátku třetí části vyrovnali a poté dokonce vývoj klání překlopili na svou stranu. Carlovu střelu totiž dorazil mezi tři tyče David Pastrňák. Dlouho to vypadalo, že tento gól bude rozhodující, to by se však minutu před třetí sirénou do hry nesměl vložit Brandon Montour...

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Boston Bruins - Florida Panthers 3:4 pp.

Pavel Zacha (BOS) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:10

David Krejčí (BOS) – 1+2, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:32

David Pastrňák (BOS) – 1+0, +1 účast, 9 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 21:07

Tomáš Nosek (BOS) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 11:31

Radko Gudas (FLA) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:42

