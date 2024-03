V NHL řádí enfant terrible. Rve se, fauluje a má stopku za predátorský hit

Víte, kdo je nejtrestanějším hráčem newyorských Rangers? Pouhých 10 mačů stačilo Mattu Rempemu, aby vystřídal v čele řebříčku kapitána Jacoba Troubu, proslulého ostrými lokty. Rempe už stihl čtyři bitky, dvakrát byl vyloučen do konce zápasu a výsledkem je 54 trestných minut. Poslední zákrok mu navíc vynesl premiérovou suspendaci.

Rempe?

Byla to svým způsobem senzace, když se právě obrovitý centr stal v lednu prvním hokejistou v dějinách NHL, který debutoval při eventu pod otevřeným nebem.

Hned se také porval a ještě vygradoval už tak vyostřené derby s NY Islanders. Dostal broadwayský klobouk pro nejlepšího hráče Blueshirts a zaujal bezprostředností při rozhovorech.

“Pěstní souboje? Ty já prostě miluju,” vykládal se širokým úsměvem a NHL měla další z příběhů, který se dobře prodává a také mnohé zahřeje u “srdíčka“,

Jenže pak se Rempe ukázal jako neřízená střela. A jako plejer, který je pro ostatní nebezpečný. Všechna čest, že už dal svůj premiérový gól, gratulace ke třem vyhraným buly, ale jednadvacetiletý bourák bude muset zvolnit.

Při každém střídání se snaží srazit kohokoliv, kdo mu přijde do cesty, a to za jakoukoliv cenu, a výsledky jsou dva. Úctyhodných 30 hitů, ale také tvrdé tresty. Dvakrát byl vyloučen (pokaždé proti New Jersey Devils) do konce utkání. A naposledy navíc k tomuto postihu vyfasoval další.

Za loket, kterým nesmyslně zasáhl Jonase Siegenthalera, dostal stopku na čtyři duely. "Byl to predátorský hit," štvalo dočasného kouče Ďáblů Travise Greena.

Fanoušky soupeře Rempe navíc dopálil, když při cestě z ledu posměšně zamával Kurtisi MacDermidovi. Ten se s ním pokoušel pobít, ale rozhodčí to nedopustili.

Naštvaný byl i sám vítěz Stanley Cupu z roku 2022. Z odlišného důvodu, MacDermida, nedávnou posilu z Colorada, vytočilo, že Rempe v předchozím průběhu zápasu nepřijal jeho výzvu k bitce po jiném ostrém zákroku.

"Ten kluk se má hodně co učit. Když někoho nebezpečně trefíte, měl byste akceptovat výzvu. Místo toho hrál dál a později sestřelil Jonase. A mávat takhle na protivníka? To se prostě nedělá, natož když jste v NHL první rok. Ztratil jsem k němu respekt," povídal MacDermid.

Jenže Rempe je živel.

Nezkrotný. Na ledě i trestné lavici připomíná zlobivé dítě.

Provokuje, klidně třeba vyplazuje jazyk, pranic si nedělá z modřin, při šarvátkách si počíná hodně riskantně, nevadí mu, když sem tam nějakou ránu dostane. Je to zábava, ale jen do chvíle, kdy se stejným přístupem trefí hokejistu ve zranitelné pozici.

Tam jde o zdraví.

A Rempe se musí naučit, že všechno má své meze. A že pokud chce trvale v NHL působit, musí se naučit situace vyhodnocovat. Nepočínat si bezhlavě, ale hlavu občas zapojit. Teď na to má spoustu času, nezahraje si čtyři mače.

Share on Google+