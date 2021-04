Úspěch Vegas v play off? Klíčovou roli bude hrát Pietrangelo

Alex Pietrangelo byl patrně největším jménem na podzimním trhu volných hráčů. Rozhodl se opustit St. Louis a vydělat si někde jinde. Nakonec si plácl s Vegas Golden Knights, se kterými se domluvil na sedmileté smlouvě. Průměrný roční plat se blíží devíti milionům dolarů. Od zkušeného obránce se čekaly velké věci, zatím však nepřichází.

Než se Pietrangelo stal hráčem Rytířů, jeho průměr bodů na zápas činil 0,59. Letos je toto číslo o desetinu horší, přesněji jde o hodnotu 0,48 bodu na zápas.

Ano, letošní sezona je zkrácená, hraje se častěji, než je zvykem. I tak se ale čekalo, že do ofenzivy pomůže vysoký bek více.

Čtyři vstřelené branky? Dokáže víc, sám to ví.

Jeho hlavním úkolem je ale bránit. Nicméně ani zde zatím není nejpřesvědčivější. Jeho bilance ve statistice +/- není špatná, nicméně na ledě někdy působí lehce zmateným dojmem.

Ostatně, když Vegas inkasovalo v nedávném zápase proti Los Angeles jeden z gólů, komentátor NBC si nebral servítky.

„Alex Pietrangelo byl všude a nikde. Podívejte, teď je na červené. A to je obránce! Sledoval jsem ho celé střídání. Hrál mimo svou pozici a působil ztraceně,“ řekl komentátor Jim Fox.

Peter DeBoer, trenér Vegas, na štědře placeného beka velmi spoléhá. Pietrangelo je na ledě skoro pořád, řečí čísel přes 25 minut na zápas. Pět na pět, přesilovka, oslabení. Vždy je první volbou a je nejvytěžovanějším hráčem Rytířů.

Pietrangelo musí zabrat hlavně v play off. Z toho má bohaté zkušenosti, odehrál v něm přes devadesát utkání. A když v roce 2019 dovedl svůj tým ke Stanley Cupu, zaznamenal ve vyřazovacích bojích nejvíce asistencí ze všech hráčů.

Není to tak, že by hrál Pietrangelo špatně. To vůbec ne. Jenom se od něj čekalo trochu víc. Je možné, že se stále učí DeBoerův systém. V Las Vegas je přece jenom poměrně krátce.

Má na sobě však nálepku drahého obránce, který měl být posledním dílkem do skládačky. Tím se pořád může stát. Pokud se trochu uklidní v obraně a přidá svou skvělou ofenzivní nadstavbu, bude těžko hledat konkurenci.

V opačném případě se jeho kontrakt může stát přítěží.

