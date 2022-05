To je vtip? V Pittsburghu je dusno kvůli novým smlouvám

Sezonu jim ukončil těžký direkt v podobě gólu Panarina v prodloužení sedmého zápasu. Hráči Penguins si v posledních dnech sbalili věci a podstoupili závěrečné rozhovory. Řeč přišla i na pokračování trojky Crosby, Letang, Malkin. Všichni tvrdí, jak by spolu ještě rádi zůstali, ze svých peněz však nechce slevit nikdo.

U Crosbyho je to jasné. Ten má smlouvu ještě na další tři roky. A uvedl, že ji určitě dodrží. Pak uvidí, co dál. V době, kdy mu kontrakt vyprší, mu bude už 38 let. Reálně tak vypadá možnost konce kariéry.

Do té doby je však času dost. Otázkou je, jestli ten čas Penguins stráví postupnou přestavbou, nebo ještě jedním útokem na pohár. Jistě, o této možnosti se v poslední době hovoří téměř pořád, nicméně současnou situaci komplikuje fakt, že Letang i Malkin jsou momentálně bez smlouvy.

„Chci hrát NHL,“ řekl Malkin a odrazil spekulace o zájmu domovského Magnitogorsku. „Chtěl bych tu ukončit kariéru, ale jestli tým usoudí, že chce novou krev a já kvůli tomu odejdu... Uvidíme. Doufám, že zůstanu.“

Zájem údajně měli i Penguins. Ti měli jemu i Letangovi nabídnout nové smlouvy. Tři roky, ročně pět milionů. Zástupci obou hráčů to smetli ze stolu.

„Znám svou cenu, můj agent ji zná. Rád bych hrál ještě aspoň tři roky,“ dodal Malkin.

Je jasné, že i samotný Crosby si přeje, aby oba jeho velcí kamarádi zůstali. Jeho touha po dalším Poháru je opravdu velká.

„Všichni tři z toho máme stejný pocit. Měli jsme štěstí, že jsme spolu hráli tak dlouho. Je nám jasné, že to nejde do nekonečna, ale chtěli bychom si to ještě protáhnout,“ řekl kapitán s nadějí v hlase.

Rázem se vytvořilo velké dusno. A to z obou stran. Dle dobře informovaných novinářů totiž nízké nabídky smluv Crosbyho zvedly ze židle a pořádně ho naštvaly, stejně se cítili i agenti Malkina, které návrh kontraktu urazil. „Vypadá to, jako kdyby ho ani nechtěli zpátky,“ řekl například zdroj blízký serveru The Athletic.

