Tarasenko je ideálním kandidátem na výměnu. Kam by mohl zamířit?

Před loňskou uzávěrkou výměn Vladimir Tarasenko po necelých 11 sezónách ve službách St. Louis poprvé změnil dres a ročník dohrál u newyorských Rangers. U nich včetně play-off odehrál 38 utkání a v létě jako volný hráč podepsal roční smlouvu s Ottawou. A protože Senators se potácí u dna Východní konference a play-off se jich týkat nebude, Tarasenko je po roce ideálním kandidátem na výměnu.

„Na to se musíte zeptat vedení,“ zůstává ruský křídelník v klidu. Navzdory týmovému trápení a minimu prostoru v první přesilovkové formaci Senators ale Vladimir Tarasenko prožívá slušnou sezónu, v 51 utkáních nasbíral 37 bodů (15+22) a k tomu se může pochlubit vysoce kladným hodnocením účasti na ledě (+16). Navíc má velké zkušenosti s boji v play-off a od roku 2019 nosí na ruce prsten pro vítěze Stanleyova poháru. To vše z něj před blížící se uzávěrkou výměn (spolu s končící smlouvou) dělá vysoce atraktivní zboží.

„V tuto chvíli o výměně nic nevím. Pokud se něco objeví na stole, samozřejmě to budeme řešit,“ připustil rodák z Jaroslavle. Prodloužení si sezóny v dresu některého z aspirantů na dlouhé boje v play-off by mu před letním trhem s volnými hráči samozřejmě jedině prospělo.

Loni téměř touto dobou Blues za Tarasenka utržili balík: Rangers poslali do St. Louis volby v prvním a třetím kole draftu a útočníka Sammyho Blaise. Generální manažer Blues Doug Armstrong vytěžil z výměny maximum i díky tomu, že si ponechal 50 % Tarasenkova platu a přibalil k němu zkušeného obránce Nika Mikkolu.

Letos by případná Tarasenkova výměna pro prodávající stranu volbu v prvním kole draftu přinést nemusela, a to i vzhledem k velkému množství křídelníků s končícími smlouvami, kteří by mohli být k dispozici (namátkou např. Anthony Mantha, Anthony Duclair, Dominik Kubalík a možná také Jake Guentzel). Senators ale dvakrát nepřekypují zásobárnou mladých talentů (podle uznávaného Scotta Wheelera z The Athletic má Ottawa až 31. systém prospektů), a tak ani při horší nabídce by nový generální manažer Sens Steve Staios nemusel příliš dlouho přemýšlet.

A kam by Tarasenko mohl zamířit? Podobné typy hráčů při uzávěrkách výměn tradičně loví Boston, posílit na křídle hodlá rozjetý Edmonton, smysl by mohl dávat i návrat k NY Rangers. Dopadnout to může ledajak, bylo by ale překvapením, kdyby Vladimir Tarasenko nakonec dohrál sezónu v Ottawě.

