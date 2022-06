Tampa se v Coloradu pokusí prodloužit sezonu! Avalanche si však jdou tvrdě za svým

Čeká nás poslední zápas sezony 2021/2022? Těžko říct, ale rozjeté Colorado má k dispozici tři mečboly. Moc rádo by uzavřelo finálovou sérii doma, ale Tampu není radno podceňovat. Páté pokračování finále bojů o Stanley Cup je naplánováno na druhou hodinu ranní.

Čtvrtý zápas byl rozhodně tím nejvyrovnanějším z celé série. Colorado jej nakonec urvalo v prodloužení, když skóroval navrátilec Nazem Kadri! Laviny výborně podržel Darcy Kuemper, který vytáhl 37 úspěšných zákroků. Nechal tak zapomenout na předchozí nepovedené vystoupení v brance Avs.

Tato prohra hodně domácí Tampu ranila. „Určitě je to jedna z nejbolestivějších proher, kterou jsme v poslední době utrpěli,“ komentoval stroze Pat Maroon. Ale celek ze slunné Floridy se stále nevzdává. „Musíme otočit list a soustředit se na další utkání. Historii už nezměníme, čtvrtý duel jsme smolně prohráli, ale vrátit se to nedá. Teď se koncentrujeme pouze na to, co můžeme ovlivnit. A to je právě následující zápas,“ shrnul kouč Cooper.

Finálovou sérii, kdy jeden celek prohrával už 1:3 se v historii podařilo zvrátit pouze jednou. Bylo to přesně před 60 lety, kdy se do prekérní situace dostalo Toronto proti Detroitu. Maple Leafs nakonec zvedali pohár nad hlavu. Pat Maroon věří, že Tampa může ještě sérii otočit: „Pokud je někdo schopný tuhle sérii otočit, pak jsme to právě my. Jsme dostatečně zkušení, prošli jsme si mnoha složitými situacemi.“

Pátý zápas vyhlíží s natěšením i talentovaný obránce Cale Makar: „Čeká nás ten nejtěžší test ze všech. Musíme se připravit na to, že Tampa do toho dá všechno. Je to pro ně jednoduché. Buď vyhrají, nebo je konec. Půjdou do nás, musíme na to být připraveni. Ale my musíme věřit sami v sebe a věřit v tým.“

Z posledních sedmi finálových sérií se stalo pouze dvakrát, že Stanley Cup zvedli hráči nad hlavu v domácím prostředí. Loni to byla Tampa, předtím však už v roce 2015 Chicago. „Je potřeba se soustředit na to, co se bude dít na ledě. Musíme hrát naplno, tak tvrdě, jak to půjde, a co se má stát, stane se,“ komentoval útočník Darren Helm, který do své sbírky může brzy přidat druhý prsten pro vítěze Stanley Cupu.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+