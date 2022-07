Sužovaný smrtí otce a zraněními. Boeser stagnoval, i tak s ním Canucks prodlužují

Stejně jako celý Vancouver nepředvedl útočník Brock Boeser v uplynulé sezoně své nejlepší představení. Od vstupu do NHL jej brzdí zranění, přesto se s Canucks dohodl na další spolupráci. Potenciálně volný hráč si s vedením plácnul na tříletém kontraktu, jehož celková hodnota činí 19,95 milionu dolarů. Ročně si tak americké křídlo přijde na 6,65 milionu.

Boeser dokázal v základní části sehrát 71 utkání a nastřádal v nich 46 bodů. Zaostal tak za svým maximem zpřed tří let, kdy mu stačilo 69 startů k 56 statistickým zápisům. Mohl by být ještě výraznějším tahounem, ale už od startu profesionální kariéry ho k ledu sráží zranění.

Do své nováčkovské sezony musel vstoupit dokonce s pohmožděným chodidlem, předčasně pak skončil kvůli netradičnímu incidentu, kdy upadl na otevřená vrátka u střídačky. I letos v několika duelech absentoval, a to vlivem blíže nespecifikovaného problému v horní části těla.

Navzdory dlouhému výčtu zdravotních patálií se Canucks rozhodli úderné křídlo podepsat před otevřením trhu s volnými hráči. Pokud by tak neučinili, museli by v rámci kvalifikační nabídky vysázet na stůl 7,5 milionu, jinak by se totiž Boeser stal nechráněným volným hráčem.

„Chtěli jsme si Brocka ponechat,“ řekl jednoznačně skrze oficiální stránky ligy generální manažer Canucks Patrik Allvin, kterému klíčová funkce v kanadském klubu spadla do klína v letošním roce. „Brock je důležitou součástí budoucnosti naší organizace. Samozřejmě si v minulé sezoně prošel těžkými časy, my ale věříme, že je schopný stát se lepším hráčem.“

Kromě dalšího zranění musel Boeser na konci května vstřebat i smrt otce Dukea. Ten podlehl Parkinsonově chorobě.

„V posledním roce ho potkaly těžkosti i mimo ledovou plochu. Věřím, že v něm je něco víc. Nikdy to není jednoduché, když k tomu navíc přičteme změnu trenéra nebo vedení. Tým strádal celkově,“ nebál se kritiky manažer Allvin.

