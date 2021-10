Strome drží Černého Petra! V Chicagu už drnčí telefony, přijde výměna?

Přestup do Windy City pro něj byl vysvobozením. U Blackhawks se mu i díky výtečným parťákům, co dostával na křídla, povedlo otočit kormidlem své kariéry. Nabrala slibný kurz, správný směr. Od roku 2018 zkrátka hvězda Dylana Stromea stoupala. Jenže letošek se nese ve znamení opětovného pádu kreativního centra ze známé hokejové rodiny. Minulou sezonou se Strome protrápil a tu novou začala trojka draftu roku 2015 mezi zdravými náhradníky.

Už před úterním startem základní části se spekulovalo, co se Stromem bude.

Kdo zvládl napočítat do tří, rychle přišel na to, že Chicago má post středního útočníka ve formacích, od kterých se čeká bodový příspěvek, "pořešený". Tyler Johnson, Jonathan Toews a Kirby Dach se jevili jako logické a těžko zpochybnitelné volby.

Na Stromea zbývala čtvrtá brázda, ale tam se svým naturelem tvořivého, nikoliv bořivého hráče nehodil. Ostatně přesně tak zdůvodnil to, že čtyřiadvacetiletý hokejista nenastoupil do zahajovacího mače proti Coloradu, GM Stan Bowman.

"Není to tak, že by hrál v přípravě špatně. Jde jen o to, že se nesnažíme s trenérem Jeremym Collitonem složit kádr čistě postavený na šikovnosti," prohodil v rozhovoru s novinářem Benem Popem z Chicago Sun-Times.

Ano, Strome jednoduše neuspěl v konkurenci, která přes léto ve Windy City vznikla. "Máme Kirbyho, Jonathana a Tylera. To je zásadní změna oproti minulému ročníku," vysvětluje Bowman. Toews a Dach byli zranění/nemocní, Johnson obhajoval Stanley Cup s Tampou.

Strome se propadl v týmové hierarchii za ně a do čtvrtého útoku to, alespoň podle představ Bowmana s Collitonem, chtělo jiné typy. Brousky, dříče, obětavce. A tak dostal prostor MacKenzie Entwistle, jehož server Futureconsiderations.ca charakterizuje takto: silový forvard, co rozdává tvrdé hity .

K takovému profilu má Strome daleko. A vždycky mít bude. Bowmanovi těžko zapěje s Jankem Ledeckým, že bude vším, co si bude přát. Je tedy pochopitelné, proč protentokrát skončil na tribuně a proč tam možná bude zaparkovaný dlouhé týdny.

Vysvobodit může prostředního z bratrského tria opět trejd. Jak jinak. V Chicagu podle Pierra LeBruna, jednoho z neinformovanějších zámořských reportérů, už drnčí telefony. Ostatní kluby NHL se vyptávají, zda by Strome nebyl k dispozici.

Bowman toto zatím "na plná ústa" neřekl. Proč taky? Není žádným holobrádkem a nebude zbytečně snižovat tržní hodnotu stále perspektivního útočníka s vynikajícím přehledem a citem pro přihrávku

Výměna se každopádně nabízí. Klidně se může stát, že Strome už neodehraje za Černé jestřáby ani mač. A jeho chicagský účet se uzavře na 106 bodech za 156 partií.

Nejlepší byla pro Stromea hned první sezona v Bowmanově kádru, na tradiční hokejové adrese zazářil 17 góly a 34 asistencemi. Průměr tehdy vyšrouboval na parádní hranici 0,88 bodu na zápas! Poté už ale jen výkonnostně klesal. Letos zvládl sedmnáctku bodů.

Současná smlouva mu vyprší na jaře (bude RFA), garantuje mu příjem ve výši 3,6 milionu dolarů při třímilionové stropové zátěži. Brali byste za takových podmínek nadaného, leč nestabilního centra do svého oblíbeného klubu?

