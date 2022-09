Souboj s Knightem? Pomáhá mně i týmu, míní Bobrovskij

Přijde definitivně na střídání stráží? Dost možná. Sergej Bobrovskij i přes solidní loňskou sezonu zaostal za očekáváními a hlavně obřím platem. Na scénu se navíc dere mladý vlčák Spencer Knight, gólman budoucnosti. Florida nemá čas na to, aby někdo chytal za zásluhy. Chytat bude ten lepší.

Kupříkladu jako v roce 2021, kdy se v play off do branky postavil právě Knight. Bobrovskij to nenesl vůbec lehce. Loni ale dostal větší vytížení a jedničkou byl on. A v nadcházející sezoně?

„Začíná nová sezona, nový život. Všichni startujeme od nuly,“ zopakoval známou frázi.

To, že se začíná od nuly, ale může nejvíce svědčit jemu přímému konkurentovi. Knight už není žádný vyjukaný mladík, co sotva prošel draftem. Není včerejší a dobře ví, že musí chytat. Být jedničkou je jeho cíl. Exkluzivní pozice se ale Bobrovskij v žádném případě nechce vzdát.

„Tahle situace prospívá především týmu,“ vyhnul se ale přímé verbální konfrontaci Rus. „Když máte v týmu situaci, že jeden gólman je zkušený veterán a ten druhý je dravý mladík, profituje z toho celý tým. A to je přeci to nejdůležitější.“

Klidně by se dalo i říct, že s takovou situací Bobrovskij rozhodně nepočítal. Když před třemi lety na Floridu přicházel, v kapse měl obří sedmiletý kontrakt na deset milionů dolarů ročně a haldou klauzulí o nevyměnitelnosti. S takovou smlouvou měl být jasnou jedničkou.

Možná i proto zapsal v prvních dvou sezonách extrémně slabá čísla, v obou z nich například v procentuální úspěšnosti zákroků nepřekročil hodnotu 90,7. V uplynulé sezoně se sice o něco zvednul, spousta fanoušků však namítá, že přednost by mělo dostat mládí.

„Je to dobrý gólman, talentovaný kluk,“ řekl na adresu konkurenta Bobrovskij. „V NHL se o své místo musíte prát každý den. Neexistuje moment, kdy se můžete uspokojit. Vždycky se najde někdo, kdo chce vaše místo.“

Sebere Knight to Bobrovského?

Share on Google+