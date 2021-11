Smolař Jaškin. V Arizoně se trápil, teď jej vyřadil ošklivý faul

Návrat do National Hockey League si určitě představoval jinak. Dmitrij Jaškin byl v KHL hvězdou, po přesunu zpět do zámoří se ale společně s celou Arizonou trápil. A nyní přišlo vůbec to nejhorší – po sobotním utkání míří na marodku.

Když se poprvé vydal bojovat o místo mezi hokejovou elitou, neměl ve svých týmech takovou pozici, jakou by chtěl. Proto zvolil cestu přes Kontinentální hokejovou ligu, kde se stal hvězdou. Vždyť ve dvou sezonách v barvách Dynama Moskva pokaždé nasbíral přes šedesát kanadských bodů.

Před touto sezonou se tak rozhodl, že to v nejlepší lize světa zkusí znovu. Kývl na nabídku Arizony, kde se vzhledem k přestavbě týmu očekávalo, že by mohl dostat stěžejní roli.

Jenže se tak nestalo, moc velkou příležitost ukázat, co v něm je, nedostal. Ve dvanácti zápasech nikterak nezazářil, stihl zapsat jedinou asistenci a vezl se s celým týmem, kterému se v letošním ročníku vůbec nedaří.

Vždyť Coyotes v patnácti zápasech nasbírali pouhé tři body a jsou jasně nejhorším týmem dosavadního průběhu sezony.

Nyní je však otázkou, zda ještě přidá Jaškin v dresu Pouštních psů další zápasy.

V posledním utkání proti Nashvillu se totiž český reprezentant stal obětí nevybíravého zákroku soupeře. Ve 13. minutě ošklivě trefil Jaškinovo koleno obránce Predators Mark Borowiecki, jenž za faul okamžitě vyfasoval pět minut a trest do konce utkání.

Už záběr ze hry toho mnoho napověděl. Obavy pak potvrdil na pozápasové tiskové konferenci také trenér Arizony André Tourigny.

„Je to na dlouhou dobu. Jedná se o zranění v dolní části těla, které se bude léčit hodně dlouho,“ smutní šéf lavičky Yotes.

