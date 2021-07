Skvělá jízda je minulostí. Montreal řeší otazníky před další sezonou

Je to jen několik málo dní od chvíle, kdy Canadiens skončila sezona. Obdivuhodné výkony nakonec vynesly Habs cestu až do finále, kde ovšem kanadský celek narazil na Tampu Bay. Není čas plakat nad rozlitým mlékem, už teď totiž musí vedení řešit, co bude dál.

První otázku nabízí post hlavního trenéra. Dominique Ducharme napsal velmi zajímavý příběh, když během února vystřídal na lavičce zkušeného Clauda Juliena a mnoho příznivců klubu pochybovalo, zda je to správné rozhodnutí.

Nakonec se ukázalo, že generální manažer Marc Bergevin měl při tomto tahu šťastnou ruku. Osmačtyřicetiletý kouč dovedl podceňovaný tým až těsně pod vrchol, nad jejich síly bylo pouze našlapané mužstvo Lightning.

Nyní se očekává, že v Québecu setrvá i nadále. Po takovém ročníku by to přece jen bylo obrovské překvapení.

„Ode dne, kdy jsme tu změnu udělali, jsem měl v plánu tu Dominiqua mít na delší dobu. Bylo ale důležité, dát mu status prozatímního trenéra, stejně jako to udělal Dallas s Rickem Bownessem. Vnitřně jsme mu ale věřili,“ prozrazuje Bergevin.

Podle posledních informací by tak v blízké době měly obě strany začít diskutovat o novém kontraktu. Spolupráci si pochvalují i samotní hráči, například Corey Perry zmínil jeho skvělou komunikaci s týmem.

U Perryho chvíli zůstaneme. Právě šestatřicetiletý forvard je jedním z hokejistů Habs, kteří rovněž musejí toto léto řešit svou budoucnost. V nohách už má šestnáct sezon v National Hockey League, podle svých slov by ale rád přidal další.

„Ještě mám co nabídnout a moc rád bych se sem vrátil a zažil Montreal. Byl to podivný rok, neměl jsem tu ani rodinu,“ líčí rodák z Peterborough.

Nechráněnými volnými hráči jsou kromě něj také Eric Staal, Phillip Danault, Joel Armia, Tomáš Tatar a obránci Jon Merrill s Erikem Gustafssonem. Z tohoto seznamu bude pro Canadiens klíčové podepsat především Phillipa Danaulta.

Kanadský centr vyrostl ve velmi důležitého hráče, jenž výrazně pomáhá směrem dozadu, přispívá však i kanadskými body. V základní části jich nasbíral čtyřiadvacet (5+19) ve třiapadesáti duelech. Další čtyři (1+3) přidal v play-off. Trenéři často využívali jeho služeb proti elitním formacím soupeře.

„Phil hrál dobře, ale na ledě jsou další čtyři hráči. Ceníme si ho hodně a stále doufám, že se s ním dohodneme. To je ale část byznysu, kterou nebudu komentovat,“ dodal Marc Bergevin.

