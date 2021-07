Sejdou se bratři v jestřábím triku? Chicago by mohlo obětovat Reichela

Spojení Duncan Keith a Chicago Blackhawks je minulostí. Dvojnásobný vítěz Norrisovy trofeje míří do Edmontonu. Na vlastní žádost, chce být blíže rodině. K Olejářům s ním putuje také smlouva se stropovou zátěží 5,54 milionu dolarů. Generální manažer Stan Bowman si tak rozvázal ruce, aby mohl do Windy City přivést jiné velké jméno. O jednom se mluví už dlouho a pondělku spekulace ještě zesílily.

Důvody, proč se ve všech pádech skloňuje přestup Setha Jonese k Černým jestřábům, jsou minimálně dva.

Zaprvé je tu onen nově nabytý prostor pod platovým stropem.

Zadruhé si Bowman vyžádal za Keitha mimo jiné Jonesova mladšího bratra Caleba.

Obojí můžeme klidně interpretovat jako indicie, že Bowman o hvězdného zadáka Modrokabátníků vehementně stojí. Ostatně renomovaný web The Athletic už zkraje července informoval, že podle oslovených funkcionářů napříč NHL je Chicago jedním z favoritů na zisk Jonese.

Všestranného obránce, který se netají touhou odejít z Columbusu. Jako by byl tenhle ohijský klub prokletý, z "The Arch City" za poslední roky prchlo mnoho opor. Včetně Artěmije Panarina se Sergejem Bobrovským.

Pokud byli Blackhawks už před pár týdny jedním ze žhavých kandidátů na ukořistění Jonese, po pondělních událostech jejich pozice rozhodně ještě posílila.

Keith uvolnil svým dobrovolným odchodem 5,54 milionu dolarů, přičemž Jones ještě rok bude ukrajovat z platového stropu svého zaměstnavatele zhruba o 140 tisíc méně. Zkrátka by se Bowmanovi do kádru vešel.

Syn bývalého špičkového basketbalisty by zároveň mohl mít enormní zájem o chicagský dres. Vždyť by si za příznivých okolností zahrál s Calebem, o dva roky mladším sourozencem. A jelikož v Jonesově smlouvě najdete klauzuli o nevyměnitelnosti, je zásadní vzbudit jeho interest o přestup právě do vašeho klubu.

Šestadvacetiletý Jones sice v poslední době ubral na produktivitě, stále má ale pověst prvotřídního beka, kolem kterého se dá postavit defenzivní val. Bowman to ví a nepochybně ho zkusí ulovit.

Jak? I na tuto otázku se pokoušel najít odpověď The Athletic. Tady je návrh, s jakým duo novinářů Aaron Portzline a Corey Pronman přichází.

Za Jonese by podle nich mohli Černí jestřábi nabídnout 1. kolo v příštím draftu, švýcarského forvarda Philippa Kurasheva, který má za sebou solidní nováčkovskou sezonu, Nicolase Beaudina a také Lukase Reichela. Německý synovec Roberta Reichela nedávno podškrábl tříletý vstupní kontrakt.

Od pokračovatele slavného rodu se čeká, že by mohl vyrůst v hráče do první, či spíše do druhé pětky.

Co na navrhovaný balíček říkáte? Být Bowmanem, obětovali byste takovou protihodnotu? A být Jarmem Kekäläinenem kývli byste? Bude ještě tuze zajímavé sledovat, jaké šachy se v NHL v příštích týdnech rozehrají. A zda jedním z výsledků náhodou nebudou i bratři Jonesové na stejné adrese.

