Revoluce na lavičce? V NHL se blíží doba žen

V zámoří se boří historií zažité pořádky. Ženy měly do mužského sportu dlouhodobě dveře minimálně přivřené, v poslední době ale do tohoto prostředí výrazně nakukují. Výjimkou není ani NHL, ve které působí hned několik žen na pozicích ve vedení organizací. Nikdo se nebude divit, jestli zanedlouho uvidíme ženu i na lavičce.

Jsou to čtyři roky, co se Hayley Wickenheiserová stala asistentkou ředitele pro hráčský rozvoj v Torontu. Od té doby stoupl počet zástupkyň něžného pohlaví v elitní hokejové lize na podobných pozicích na třicet.

Kupříkladu ve Vancouveru působí rovnou dvě zástupkyně generálního manažera, příkladem jdou také v Pittsburghu, kde jsou na hokejových pozicích dvě ženy, navíc se zanedlouho přidá i hvězda ženského hokeje Amanda Kessel, sestra Phila.

„Myslím, že nás v podstatě svazovala naše minulost, kdy byl hokej sport pro bílé chlapi, kteří pak mířili do managementu,“ řekl například prezident Penguins Brian Burke.

Velkou práci odvádí Asociace trenérů NHL, která například identifikovala padesát žen, jež mohly pracovat přímo s trenéry NHL na pokročilých trénincích. Kromě zkušeností poskytl program ženám také možnost navázat kontakty, které jim dříve chyběly, aby se dostaly do hledáčku potenciálních zájemců o jejich služby.

„Není nereálné si myslet, že bude po příští sezoně na lavičce NHL stát žena,“ myslí si Lindsay Artkinová, prezidentka asociace.

Zatímco trenéři NHL jsou podle Artkinové ohromeni znalostmi, které ženy do programu přinášejí, v účastnicích zase posiluje přesvědčení, že dokáží odvádět stejnou práci jako trenéři – muži.

V jiných zámořských ligách to není nic nového. Před třemi lety se v baseballové MLB objevila první trenérka na odpaly, v basketbalové NBA figuruje sedm asistentek trenéra, v NFL je počet žen působících přímo u týmu na číslovce dvanáct.

K tématu se vyjádřil i komisionář NHL Gary Bettman, jenž řekl, že očekává velký vývin v procesu žen na lavičce. Doufá ale, že na to nebudou potřeba žádné povinné kvóty.

„Doufám, že nic takového nebudeme potřebovat,“ řekl Bettman. „Doufám, že se to vyvine do té míry, že se to prostě stane součástí našeho fungování, kdy nebudeme potřebovat pravidla na to, abychom najímali kvalitní lidi, a to bez ohledu na pohlaví.“

