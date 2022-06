První finále Andreje Vasilevského: střídal Bishopa a trápil Chicago

Dnes ho hokejová obec vnímá jako nejlepšího brankáře světa. V červnu 2015 byl ovšem Andrej Vasilevskij úplným nováčkem s velmi mizivými zkušenostmi. Kvůli zranění svého kolegy Bena Bishopa musel zaskakovat v brance Tampy, a to rovnou ve finálové sérii proti Blackhawks. Za 67 minut inkasoval dvě branky, přesto nezabránil porážce, která nakopla Chicago k vítěznému tažení.

Všechno to začalo v šíleném finále s pořadovým číslem dva. Ben Bishop se na počátku poslední třetiny potkal v přímé konfrontaci s Antoinem Vermettem a v čase 47:17 za stavu 3:3 musel opustit své pracoviště. I když zkoušel pokračovat, zdravotní problém mu to nedovolil.

Kdo nám vlastně chytá?

Na jeho místo nastoupil dvacetiletý Rus. Zadák Anton Strålman mu radil, ať si zbytek utkání užije. Jenže ve chvíli, kdy Lightning odskočili na rozdíl jedné branky, hlásil se na střídačce opět Vasilevského zkušenější parťák.

Do klece se znovu nastěhoval na necelé čtyři minuty, ale zkrátka to nešlo. Duel skutečně dochytal Vasilevskij, sáhl si na pět puků a zaznamenal první kariérní výhru v play off. Stal se tak jediným gólmanem od roku 1928, který svůj premiérový skalp shrábl v samotném finále.

„Chvílemi jsme nevěděli, co se vlastně děje,“ popsal bizarní rošády mezi tyčemi pro Tampa Bay Times Steven Stamkos. „Nezbývalo než poslouchat hlasatele, který nám oznamoval, koho zrovna máme za zády.“

Jenže co dál? Bishopovo zranění nebylo devastující, zároveň mu ovšem zabránilo v plnohodnotném návratu do utkání. Kdo bude chytat následující zápasy? Lightning uvalili informační embargo.

„Než začnete pokládat své otázky, rád bych poprosil, abyste se neptali na situaci v našem brankovišti. Neřekneme vám, co se dnes stalo, za což se omlouvám,“ prohlásil před startem pozápasové tiskové konference trenér Jon Cooper. A probudil vlnu spekulací.

Ukaž, co umíš

Ne že by snad Andrej Vasilevskij patřil mezi podceňované, či dokonce netalentované brankáře. Bolts si ho vybrali už z 19. místa draftu. Volba původně patřila Detroitu a Red Wings mohou dodnes lamentovat, že o ni přišli. Jenže přece jen šlo o Stanley Cup a stokilový pořízek byl ve věku, který mu znemožňoval legální konzumaci alkoholu na americké půdě. Takového hráče chcete nejprve vychovat, než mu dopřejete plnou důvěru.

Třetí finále ještě zvládl Bishop, ale pak už Cooper neměl na výběr. Když bylo jasné, že se jednička podruhé vykurýrovat nestihne, ukázal na muže s pouhými 13 starty v základní části a 34 zákroky v play off.

„Prostě mi řekl, že budu chytat. Toť vše,“ prozradil Vasilevskij zvídavým reportérům. „Důvěra mě opravdu těší. Chytat ve finále bylo mým snem.“ Až do zápasové rozcvičky nikdo kromě hráčů Lightning nevěděl, kdo bude bránit svatyni Tampy. I Joel Quenneville, trenér Hawks, zůstal zaskočený.

Ofenzivní plány svého týmu narychlo neměnil, zato defenziva Bolts zatarasila cestu k mírně nervóznímu nováčkovi. Během první třetiny šly na Vasilevského dvě střely, nakonec se jeho účet vyšplhal na 17 zákroků. Dva kotouče nicméně zastavit nedokázal, kromě Brandona Saad se prosadil také Jonathan Toews.

„Věděli jsme, že je v podstatě jedno, kdo bude v jejich brance. Mají dva urostlé gólmany, oba umí předvádět parádní zákroky,“ složil kapitán Chicaga pochvalu přes si.com. „Vstoupit takovým způsobem do finále a dostat pouhé dva góly, to je skvěle odvedená práce,“ pokračoval trenér Tampy Jon Cooper. „Ukázal vrcholnou formu a ve 20 letech dosáhl na obrovský úspěch. To děcko nám dávalo šanci uspět.“

Z onoho „děcka“ se postupem času vyklubal robot schopný deptat své soupeře. Naučil se nejen lépe mluvit anglicky, ale hlavně zastavovat kotouče. Ve finále 2015 už další šanci nedostal, Blackhawks zvládli oba následující zápasy a impotentní Tampa Bay přišla o šanci na pohár. Chuť si ovšem spravila v obou minulých ročnících, kdy ji v poslední linii jistil právě Andrej Vasilevskij. Skvěle chytá i ve svých 27 letech, přesto se mu letos prsten pro vítěze vzdaluje. Colorado vede ve finále nad Lightning 3:1 na zápasy.

