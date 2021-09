Přivézt Stanley Cup do Písku je prostě nejvíc, říká nadšený Rutta

Letecky z východu republiky do Strakonic, a pak po silnici do Písku. Takový byl po 17 letech návrat nejslavnější hokejové trofeje do města nad Otavou. Bývalé královské město slavnostně přivítalo korunovaného šampiona zámořské NHL Jana Ruttu. A aby to nebylo málo, zvládl 31letý odchovanec píseckého hokeje vyhrát Stanley Cup s týmem Tampa Bay Lightning hned dvakrát po sobě. Do Písku se trofej podívala až letos, protože kvůli pandemii covid-19 bylo loňské putování poháru po světě zrušeno.

Rutta se netajil tím, že pouť Stanley Cupu po České republice je hodně hektická. I písecká oslava byla rozpočítaná doslova na minuty. Program pro širokou veřejnost v zahradě kulturního domu trval přesně hodinu. Dorazilo asi 600 lidí a Jan Rutta byl na roztrhání.

Fotil se, rozdával podpisy a 44 šťastlivců mohlo za 990 korun získat jeho podepsaný dres vyvedený v píseckých barvách. Symbolické numero 44 připomíná jeho číslo, které teď nosí na zádech v NHL. Výtěžek prodeje limitované edice speciálně ušitých dresů bude věnován na podporu mládežnického hokeje u Otavy.

Na otázku, kdy musí Rutta bedlivě hlídaný pohár vrátit, hokejista vtipkoval. „Dokud mi ho bodyguardi neseberou, já jim ho rozhodně vracet nebudu,“ smál se. Na otázku, čím trofej naplní, nehledal odpověď dlouho. „Určitě pivem, a guláš mu asi taky bude slušet,“ prozradil Rutta.

Vítězové Stanley Cupu se totiž předhánějí, na čem zajímavém si z nablýskaného krasavce pochutnají. V poslední době to byly například špagety, segedínský guláš nebo slovenské halušky.

Ruttu po prvním zámořském triumfu mrzelo, že covid zhatil velké oslavy s fanoušky. „Možná díky tomu nám přálo štěstí, abychom mohli pohár vyhrát znovu a přivézt letos. Naplánovali jsme akci pro veřejnost i dýchánek s rodinou a přáteli. Přivézt pohár do rodného města je prostě nejvíc. Každý hokejista po tom touží,“ říká Rutta.

Mezi dvěma triumfy ve finále NHL nevidí tak velký rozdíl. Obě cesty prý byly obrovsky těžké a složité. Druhý titul byl ale přece jen vylepšený. Už se o něj totiž mohlo hrát před diváky a plnou halou.

Rutta má v živé paměti události staré 17 let, kdy do Písku Stanley Cup přivezl obránce Stanislav Neckář. A také po triumfu s Tampou. V nadsázce se dá říci: Aby Tampa Bay získala slavný pohár, musí angažovat někoho z písecké hokejové líhně.

Jan Rutta má dodnes schovanou týmovou fotku z píseckého zimáku. Kluci ve žlutomodrých dresech se u poháru vyfotili přímo na kluzišti. Kdo by si tehdy pomyslel, že jeden z nich Stanley Cup znovu v Písku ukáže. „Naše cesty se od té doby rozešly, v kontaktu jsem už jen s pár kluky z toho ročníku,“ dodal Rutta.

