PREVIEW: McDavid proti oblíbenému soupeři. Dotáhne Olejáře k postupu?

Connor McDavid by už potřeboval uspět i co se týmového hlediska týče. Letos k tomu má ideální příležitost, a to díky pozměněnému formátu divizí a play off. Soupeřem Oilers v prvním kole budou hokejisté Winnipegu, kteří ze třetího místa do vyřazovacích bojů spíše doklopýtali. Bude zajímavé sledovat, jestli sérii rozhodnou dvě superhvězdy z Edmontonu, nebo se ukáže síla týmového ducha Jets.

Úvodní slova by se mohla zdát až moc zjednodušená, nicméně kontrast je zde opravdu velký. Zatímco Oilers se opírají o neskutečnou dvojici McDavid – Draisaitl, Winnipeg je známý svým týmovým pojetím hry. Zatím hrálo toto rozdělení sil do karet Edmontonu, který letos svého soka porazil sedmkrát z devíti případů.

Z historického hlediska jsou na tom lépe Oilers jakbysmet. Kromě toho, že mají pochopitelně více Stanley Cupů, originální Jets porazili v play off šestkrát.

Edmonton Oilers – 56 zápasů, 72 bodů, úspěšnost 64,29 %, skóre 183:154, nejproduktivnější hráč: Connor McDavid 33+72

Edmonton v celé sezoně podával poměrně vyrovnané výkony a v žádné fázi ročníku nebylo pochyb o tom, že se podívá do play off. Svědčí o tom i silný závěr, díky kterému si Oilers pojistili druhé místo v divizi za Torontem.

Edmonton má asi nejsilnější tým z posledních několika let. I přes časté výhry v draftových loteriích to jednoduše neklapalo. Moc se toho nezměnilo ani s příchodem Connora McDavida. Jednou z toho bylo v roce 2017 druhé kolo play off, loni se legendární tým nedostal z kvalifikačního předkola, neboť podlehl Chicagu.

Letos vypadají Oilers mnohem suverénněji a zkušeněji. Druhé místo v divizi je velmi dobrým úspěchem. Ba co víc, Oilers nasbírali i více výher v základní hrací době než favorit z Toronta!

Důvod je jasný. Leon Draisaitl s Connorem McDavidem hrají nadpozemský hokej. Jednoduše nejdou zastavit, na což mohou soupeři z Winnipegu jenom smutně pokývat hlavou. V letošní sezoně proti Jets totiž McDavid v devíti vzájemných zápasech nasbíral 22 bodů za sedm branek a patnáct asistencí!

Dalším světlým bodem je rozhodně přesilovka, kterou mají Oilers nejlepší v lize. Procentuální úspěšnost 27,6 je parádní počin.

Kdyby se měla vybrat jedna slabina, asi by se musela zvolit pozice v brankovišti. A to i přes to, že Mike Smith má za sebou až překvapivě povedenou základní část. Svou úspěšnost zákroků vyšrouboval na 92,3 % a vychytal více výher třeba než Jordan Binnington nebo Semjon Varlamov.

Winnipeg Jets – 56 zápasů, 63 bodů, úspěšnost 56,25 %, skóre 170:154, nejproduktivnější hráč: Mark Scheifele 21+42

Dlouho to vypadalo, že si Jets pohlídají druhou pozici za suverénním Torontem. Winnipeg hrál po celou sezonu tak nějak vyrovnaně. Dvě výhry, jedna prohra, pak zase výhra. Zkrátka neměli žádnou větší sérii.

S koncem dubna však jedna série přišla. A vůbec ne pozitivní. Sedm proher v řadě, poté výhra v Calgary, pak opět dvě prohry. Svou základní část Jets sice zakončili výhrami nad Vancouverem a Torontem, nicméně finiš ročníku zanechal hořkou pachuť. Nebýt bídné formy Montrealu, Winnipeg by skončil až na čtvrtém místě.

Play off však s přehledem klaplo, a tak si ho Jets zahrají už počtvrté v řadě. Největší úspěch od přesunu z Atlanty zažila organizace v sezoně 2017/18, kdy se ve Winnipegu hrálo finále konference.

Už tradičně budou Jets spoléhat na svého hrdinu v brance Connora Hellebuycka. Ten už několikrát ukázal, že dokáže předvést takové výkony, které Winnipegu mohou vyhrávat zápasy.

Co se útoku týče, jména jako Mark Scheifele, Kyle Connor, Paul Stastny či Blake Wheeler jsou zavedenými značkami, letos však vyletělo jedno jméno. Nikolaj Ehlers se stal třetím nejproduktivnějším hráčem týmu a stal se jednou z opor. Dánský rychlík však od 24. dubna nehrál a jeho zdravotní stav je nejistý.

VZÁJEMNÉ ZÁPASY V TÉTO SEZONĚ

Winnipeg – Edmonton 1:3

Winnipeg – Edmonton 1:6

Winnipeg – Edmonton 0:3

Edmonton – Winnipeg 4:2

Edmonton – Winnipeg 2:1

Edmonton – Winnipeg 3:2

Edmonton – Winnipeg 5:6

Winnipeg – Edmonton 6:4

Winnipeg – Edmonton 3:4

ČESKÁ A SLOVENSKÁ STOPA

Edmonton: nikdo

Winnipeg: nikdo

TIP REDAKTORA

Edmonton Oilers 4:1 Winnipeg Jets

Edmonton má dva nejproduktivnější hráče soutěže a rovněž hraje v mnohem lepší formě. Jak bylo zmíněno, Jets zakončili základní část ve špatném rozpoložení. Oilers hraje do karet také vzájemná bilance z letošní sezony, kdy s Jets neměli sebemenší problém. Winnipeg jeden zápas doma urve, McDavid a spol. však nebudou mít s postupem větší potíže.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+