Preview: Dokáže se Buffalo po letech prokousat zpět do špičky?

Je to už opravdu dlouhé čekaní. Nejen fanoušci Sabres začínají pociťovat, že tudy cesta prostě nevede. Chvíli se jim daří, bum a za chvíli už tomu tak není. Možná ale bude nadcházející ročník právě ten klíčový, který posune tradiční tým do úplně jiných vod.

Občas je dobré si položit otázku, jestli na to vůbec mají. Za mě ovšem ano. Pojďme se podívat na důležité hráče v kabině.



Owen Power: Dosud toho moc neodehrál, i tak je ale smrtelně nebezpečným. U jedničky loňského draftu jsme v minulosti postřehli informace, které mu hrají do karet. Sám totiž dokazuje, že se neztratí mezi elitními hokejisty, což dokázal na světovém šampionátu. Je to urostlý bek, vhodný pro ofenzivní i defenzivní práci. V budoucnu by se měl stát hlavní postavou svého mužstva.



Rasmus Dahlin: Stále není na vrcholu svého potenciálu, avšak brzy by na něj klidně mohl dosáhnout. Švédský zadák si za 80 zápasů připsal velmi solidních 53 bodů (13+40), i tak měl ovšem na svém kontě záporné číslo 22, a to ve statistice plus/mínus. Suverénně nejvytěžovanější hokejista Buffala bude pilířem především pro přesilové hry.



Tage Thompson: Dříve býval průměrný útočník, teď je nepostradatelný. Prožil průlomovou sezónu a zájem stoupal. Podepsal se Sabres smlouvu na sedm roků, čímž si pojistil stabilní pozici v kádru. Ve 24 letech bleskově dozrál. Pravděpodobně by stále měl nastupovat s Victorem Olofssonem a Jeffem Skinerem.

V systému organizace jinak působí čtyři mladé pušky z České republiky. Zatímco Jakub Konečný, Matěj Pekař a Lukáš Rousek zde jsou již nějakou dobu, Jiří Kulich se teprve zabydluje. Na letošním draftu byl vybrán již v prvním kole, a proto si od něj všichni leccos slibují.

A nekončí to jenom u nich. Mančaft disponuje i hráči jako jsou Noah Östlund či JJ Peterka. Oba jsou mimořádně nadaní, jelikož působí energicky na ledě i mimo něj. Vše se ale bude vyvíjet od prostoru, který právě na kluzištích kanadsko—americké soutěže dostanou.



Co bychom zařadili mezi silné stránky?

No, zřejmě mládí, mládí a jenom mládí. Buduje se tým pro další roky, k čemuž navedl klub hlavně odchod Jacka Eichela. Přestavba ale stále není ani zdaleka hotová. Pokud si sedne všechno, tak myslím, že za pár let uvidíme něco opravdu silného. Jména jako Dahlin, Power nebo Savoie totiž mohou celou ligou pohotově zamíchat.

A co slabiny?

Nedostatečné přednosti v útoku, nezkušenost v obraně a špatně obsazený post brankářů. Veterán mezi třemi tyčemi Craig Anderson ani jeho sehraný náhradník Eric Comrie nepatří k těm nejlepším, stejně jako tahouni v útoku. První lajna dokáže zatopit, avšak ostatní zatím nedokážou přesně držet krok po celou hrací dobu.

Inu, nic není jisté. Vysněný postup do play-off ale bude vyžadovat součet více okolností najednou.

