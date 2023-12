Před sedmi lety vyrovnal Jaromír Jágr Marka Messiera. A slíbil hrát do padesáti

Když ho v únoru 2015 poslal Lou Lamoriello z New Jersey na Floridu, vypadalo to na pozvolný konec kariéry. Jenomže Jágra floridské slunce nakoplo. Předvedl se na pražském světovém šampionátu, kde si ve třiačtyřiceti letech vozil na zádech Kanaďany jako zamlada. V NHL pak odehrál nejlepší sezónu po návratu, když skončil s 66 body 22. v produktivitě. S 55 body ze hry pět na pět byl dokonce sedmý v lize.

Také další sezónu měl pořád dobrou. Zhubnul, dřel na sobě jako nikdy. V 45 letech provokoval české teenagery na sítích dřepy na jedné noze. V partě talentovaných Panterů omládl a odehrál něco přes dva nádherné roky.

Den, na který spousta z nás čekala, přišel 20. prosince 2016.

Je to právě sedm let, co se Jaromír Jágr dotáhl 1887. bodem na Marka Messiera, tehdy druhého muže historické produktivity NHL. Ten první je naprosto nedostižný. Wayne Gretzky má jen asistencí (1963) víc než kterýkoli jiný hráč bodů.

Těsně před vánočními svátky porazila Florida po samostatných nájezdech Buffalo 4:3. Jágr asistoval u všech tří branek Panthers ze hry a vyhlásili ho první hvězdou večera. Byl atrakcí ligy. Hrající legendou zimního sportu. Přitom stále velmi výkonnou.

„Až skončím s hokejem a ohlédnu se, možná o tom popřemýšlím trochu víc. Právě teď si jen užívám každý okamžik, který v téhle lize dostanu, a snažím se dělat všechno pro to, abych v ní vydržel,“ řekl tehdy nejstarší hráč NHL.

Jak bylo v těch letech tradicí, padl i jeden slib. „Mám to opravdu rád. Vím, že když říkám, že budu hrát do padesáti, lidi se mi smějí, ale budu makat každý den, abych to dokázal.“

Ve středu 20. prosince, na den přesně sedm let od vyrovnání Marka Messiera, naskočil Jágr v české Extralize do své 36. sezóny v kariéře. NHL hrál skoro do 46 let. Od té doby pomáhá mateřskému Kladnu a posouvá veteránské rekordy tuzemské nejvyšší soutěže.

15. února bude Jaromíru Jágrovi 52 let.

