Pořádná várka hokeje! NHL má na programu čtrnáct zápasů

V noci na pátek to bude v zámořské NHL pořádná divočina. Do akce půjde hned osmadvacet týmů a tradičně nás čekají souboje o důležité body do tabulky. Na co se nejvíce těšit?

Philadelphie, Washington a Detroit. Všechny tyhle tři týmy bojující o play-off ve Východní konference čekají venkovní zápasy. Flyers se budou o body prát na ledě Montrealu, Washington se představí v Torontu a Detroit se utká s Carolinou. V nejméně výhodné pozici jsou aktuálně Red Wings, kteří jsou v tabulce těsně pod čarou.

Dále v noci nás čekají dva souboje silných týmů. Colorado ve své aréně bude hostit Rangers, kteří si jako první zajistili postup do vyřazovacích bojů. Zajímavý duel se bude hrát i ve Vancouveru, kde bude o body bojovat Dallas.

