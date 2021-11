POHLED: Bude Eichel druhým Kučerovem? Na čem může vegaský plán ztroskotat

Věrni svému původu, hazardují. Riskování mají Golden Knights v krvi, kurážných manévrů se nikdy nebáli. Angažování Jacka Eichela se ale přece jen vymyká. Se zraněnou superstar je totiž spojeno vícero neznámých a ač rád Vegas zatleskám za odvahu, je potřeba upozornit i na rizika spojená s čerstvou výměnou. Výměnou, která rozhodně nebyla levná, vždyť za Eichela se de facto stěhovaly tři první draftové volby (Alex Tuch, Peyton Krebs a podmíněný výběr v úvodní rundě v roce 2022).

Risk, co si může dovolit.

Tím je pro ambiciózní klub na operaci krční páteře čekající Eichel.

Proč? Zlatí rytíři stále těží a ještě roky budou těžit z bravurní práce tehdejšího generálního manažera George McPheeho při rozšiřovacím draftu. McPhee doslova čaroval a pro ligového nováčka nastřádal spoustu obchodních artiklů do budoucna.

Především díky tomu mohli ve Vegas realizovat trejdy, co rozhodně nezapadly. Naopak, plnily palcové titulky novin. Nejprve přišel Tomáš Tatar (a pomohl Golden Knights do finále Stanley Cupu). A dál? Max Pacioretty, Mark Stone, Robin Lehner. Co jméno, to pojem.

A teď Eichel. I kdyby na nové adrese nikdy nenastoupil, Vegas to nepoloží. Mančaft zůstane silný i bez něj, slabinu ve středu útoku časem zaplní buď hráči získaní z volného trhu či dalšími obchody, případně Zach Dean s Brendanem Brissonem.

Ano, Zlatí rytíři myslí i na budoucnost a v posledních draftech brali v úvodních rundách centry. Jednoho (Krebse) se za Eichela zřekli, dva zůstávají. Zdá se tedy pravděpodobné, že ani nejčernější scénář by jim nezlomil vaz. A o ten tu jde především, pokud má platit rovnice "Eichel is new Kucherov".

O ten Eichelův, samozřejmě. Hvězdného Američana čeká operace a její výsledek je jednou z prvních neznámých, jež mohou zásadně zamíchat kartami. Ve Vegas počítají, že Eichel bude mimo hru až pět měsíců a že se tedy vrátí až na play-off.

Že nebudou muset sahat po gymnastice s platovým stropem či do současného kádru.

Ostatně i jeden z klubových funkcionářů z NHL, jehož oslovil uznávaný list The Athletic, tento plán pojmenovává: "Golden Knights zkusí vyhrát Stanley Cup s tím, že se Eichel vrátí do hry na vyřazovací boje podobně jako loni Kučerov."

Jenže co když operace dopadne tak, že Eichelův problém zcela nevyřeší? Co když ho bude krk nadále limitovat natolik, že nebude moct hrát, případně ne naplno? Krk na to nedám, že zákrok, který ještě žádný profík v zámoří nepodstoupil, dopadne dokonale.

Další zádrhel, který možná leckdo podceňuje? Vegas nevstoupilo do nové sezony zrovna fantasticky, má kupu marodů a klidně se může stát, že při případné výraznější krizi vůbec nepostoupí do play-off. Přijdou další zranění, nebo třeba komplikace u Stonea či Paciorettyho a...

Nepravděpodobné? Jistě. Nemožné? Už jsem zažil i větší šoky.

Třetí stopkou může být eventuální Eichelova forma. Když se letos vrátil Kučerov, dominoval. Tampu táhl za pohárem jako ruský Kamaz, Bolts pomohl k obhajobě 32 body. Ne nadarmo se popsaly tuny papírů o tom, jak to bylo obdivuhodné a úžasné.

Nešlo totiž o nic automatického, samozřejmého. Mluvit je potřeba naopak o raritním, husarském kousku.

Eichel má bezesporu hráčské kvality na to, aby také v play-off zářil. Ale v top formě byl naposledy v ročníku 2019/2020. Navrch nemá se spoluhráči zažité kombinace, není na ně zvyklý jako Kučerov, který se třeba s Ondřejem Palátem mohl roky sehrávat.

I to je důvod, proč vegaský plán nemusí vyjít. Jak už ale bylo řečeno, i kdyby Eichel zůstal už do konce kariéry na marodce, Zlatí rytíři to ustojí. Mají kvalitní kádr i zajímavé prospekty, zvládnou veškeré riziko spojené s čerstvou posilou unést.

Kéž by tohle mohli říct ve Washingtonu, Capitals stál Anthony Mantha hotové jmění a vícero expertů jim věští nehezkou budoucnost. Riskovali možná až přespříliš, ale současná NHL, kde vládne tvrdá konkurence, to zkrátka žádá.

Vegas je v lepší pozici. Agresivní tahy si může dovolit. A tak, věrno své pověsti, jeden takový udělalo. Grandiózní a výsostně zábavný. Bude fascinující podívanou sledovat, jak se to kolem Eichela (ideálně zdravého a na ledě) vyvine. Díky za ni, Golden Knights!

