Pohádková sezona? Hyman nahání padesátku, vyrovnal Gretzkyho

Deset kousků. To byl účet Zacha Hymana v jeho premiérovém kompletním ročníku v NHL. Bylo mu tehdy čtyřiadvacet a možná měl větší jméno coby autor dětských knih než jako profesionální hokejista. To už ale dávno neplatí, vypracoval se mezi uznávané střelce a jeho bilance v aktuální sezoně může být klidně pětinásobná. Nebo jinak, je to takřka tutovka.

Po čerstvém hattricku, mimochodem čistém, je na čísle 46.

Jen jeho bývalý kumpán Auston Matthews se pyšní lepší vizitkou. Ano, Hyman = druhý nejlepší snajpr v NHL! Úchvatné, že? Za pouhých 63 mačů překonal svůj loňský osobák o rovných deset tref.

Mnozí ho mají zaškatulkovaného jako někoho, kdo těží z báječné hry superhvězd. Nejprve zakončoval akce Matthewse s Mitchem Marnerem, momentálně mu posílají puky Connor McDavid, Ryan Nugent-Hopkins a podle průzkumu mezi plejery NHL i ten nejlepší nahrávač Leon Draisaitl.

Jenže viděli jste někoho jiného vedle jmenovaných borců takhle excelovat?

Kdepak! Hyman je chytrý, umí se přizpůsobit, myšlenkově drží krok s těmi nejgeniálnějšími hokejovými mozky. "Snažím si správně číst, co chtějí mí parťáci na ledě udělat. A dělám to nejlíp, jak umím," říká.

"Myslím si, že spousta lidí ho má opravdu ve škatulce "doplňkových hráčů", ale jeho přínos pro náš mančaft je obrovský. Je to vůdčí typ, skvěle napadá a samozřejmě vyniká v tom největším kumštu v NHL - tedy ve střílení branek," smeká před ním edmontonský kouč Kris Knoblauch.

Chvalozpěvy prší na Hymanovu adresu ze všech stran a těžko se tomu divit.

Víte, že už v domácí hale Olejářů skóroval desetkrát za sebou? Stejný výkon svedl už jen jediný muž. Jistý Wayne Douglas Gretzky, možná ten vůbec nejlepší hokejista všech dob.

Za Oilers hrálo plno skvělých šutérů, včetně Jariho Kurriho či Petra Klímy, Hyman teď na tu tradici navazuje. Coby někdo, od koho byste to na rozdíl od ryzích evropských bombarďáků ještě pár let zpátky vůbec nečekali. Vždyť byl draftovaný v roce 2010 až v pátém kole a dalších pět let mu trvalo, než v NHL vůbec debutoval.

Postupně si prošlapal cestu až na vrchol. Po bok jedinečných machrů, kterým mimořádně rozumí.

Když si v roce 2021 vybíral, kde podepíše, nešel po dovolenkové destinaci. Vydal se vstříc třeskutým mrazům. Z prostého důvodu. Moc a moc ho lákala představa, že si zahraje s McDavidem. A od té doby pravidelně přepisuje (nejen) své rekordy.

Vlastní úspěch ho těší, ale coby vzorový borec do kabiny mu snad ještě větší radost dělají zářezy jeho spoluhráčů. Jako třeba Connora Browna. Ten se konečně dočkal po takřka dvouletém čekání vstřelené branky. Přispěl k demolici washingtonských Capitals (7:2) a slavil poprvé od 24. března 2022.

"Byl to pro něj výjimečný okamžik. Mám radost, že skóroval," poví Hyman, k němuž Browna před časem přirovnal McDavid. Třeba i on, spíš na ledě než na papíře, jednou napíše takovou pohádku jako číslo 18.

