Podpisy Cizikase, Palmieriho a Pariseho? Islanders zatím mlčí. Odpálí snad přestupovou bombu?

Jediný klub, který po otevření trhu s volnými hráči zatím nezveřejnil žádná nová či staronová jména, je New York Islanders. Novináři ale mají jasno. Kyle Palmieri a Casey Cizikas už prý dávno podepsali s Islanders nové smlouvy, a tudíž v klubu zůstanou. Novou posilou se má stát Zach Parise, avšak nic z toho ještě oficiálně potvrzeno není.

Ani ohledně obnovení smluv s chráněnými volnými hráči, kterými jsou brankář Ilja Sorokin, obránce Adam Pelech a útočník Anthony Beauvillier, není moc jasno. Zámořská média přednesla informaci, že Sorokin s Beauvillierem jsou údajně už dohodnuti, avšak v souvislosti s bekem Pelechem se stále častěji zmiňuje slovo arbitráž.

U Pelecha by mělo být jasněji v následujících týdnech. Pokud je tedy pravdou, že podal žádost k arbitráži, bude se jeho nová smlouva projednávat v rozmezí 11. až 26. srpna.

Generální manažer Lou Lamoriello už několikrát předvedl nevšední a překvapivé tahy. Zatím však mlčí a nezveřejňuje vůbec nic. O osmasedmdesátiletém šéfovi Islanders je dobře známo, že ani trochu nemá rád, když ještě nepotvrzené informace unikají do médií.

Teď však právě média spekulují, co tím vším vlastně zamýšlí. Není velkým tajemstvím, že pokračování Kylea Palmieriho a Caseyho Cizikase je zpečetěno už několik týdnů. Cizikas údajně odolal lukrativní nabídce nováčka ze Seattlu a rozhodl se zůstat na Long Islandu. Šíří se zvěsti, že podepsal šestiletou smlouvu za 15 milionů dolarů.

Lamoriello po skončení sezony zároveň jednal se Zachem Parisem. Jestli se už dohodl se svým bývalým podřízeným z New Jersey, je v tuto chvíli nepotvrzené. Ovšem podle serveru thefourthperiod.com podepsal sedmatřicetiletý útočník jednoletou smlouvu.

„Pokud jde o Palmieriho, tak si myslím, že už dávno podepsal novou smlouvu. Těžko uvěřit tomu, že by hráč takového kalibru nešel do druhého dne otevření trhu s volnými hráči bez kontraktu v kapse,“ nechal se slyšet sportovní reportér a bývalý analytik TSN Frank Seravalli.

Ještě v polovině července Islanders obchodovali s Detroitem, když za Nicka Leddyho dostali slovenského útočníka Richarda Pánika spolu s druhým kolem letošního draftu. Zároveň se také zbavili platu útočníka Andrewa Ladda, do Arizony poslali včetně něj i několik draftových výběrů. Navíc podepsali novou smlouvu i s velezkušeným bekem Andym Greenem.

V srpnu je ale ticho. Nabízí se otázka: Proč? Proč ještě Islanders žádný nový podpis nezveřejnili, i když hned několik jich má být údajně už zpečetěných? Vždyť pod platovým stropem mají ještě necelých osmnáct milionů dolarů.

V zákulisí se totiž ve spojitosti s Islanders zmiňují ještě další jména. Tím prvním je Vladimir Tarasenko, který před pár týdny oficiálně požádal St. Louis o výměnu. Předešlé dvě sezony mu vinou zdravotních komplikací pořádně zhořkly. Není tak divu, že by změnu své domovské adresy více než uvítal.

Tarasenko by podle všeho rád zamířil právě do Islanders. Je to tým, který hrál v posledních třech sezonách pokaždé nahoře. Ostatně momentálně zažívá nejlepší období od začátku osmdesátých let, kdy čtyřikrát v řadě vyhrál Stanley Cup a jednou postoupil i do finále. V letech 2020 a 2021 se Ostrované dostali až do semifinále, v obou případech ale nestačili na Tampu.

Dalším jménem je hvězdný útočník Calgary Johnny Gaudreau. Jestli by jej Calgary uvolnilo už nyní, je ve hvězdách. Gaudreauovi za rok skončí smlouva a na další podpis to momentálně nevypadá. V Islanders by si jej mimo jiné mile rádi představili po boku elitního centra Mathewa Barzala. Lamoriellovi a spol. by se prý líbil také Timo Meier ze San Jose.

Je dost možné, že právě kvůli těmto spekulacím se v táboře Islanders neděje vůbec nic. Vedení Newyorčanů pravděpodobně počítá dostupné prostředky a zároveň váhá, komu je nabídnout, a komu naopak nikoliv. A třeba si už postupně naťukává i případné velké posily.

