Patrick Kane je spokojený. V létě si utřídí myšlenky a rozhodne o další budoucnosti

Gól v čase 19:59 za stavu 0:2 moc velkou hodnotu nemá. Na výsledku utkání s Washingtonem už nic neměnil, z osobního hlediska ale svou váhu měl. Byla to totiž dvacátá trefa Patricka Kanea v této sezóně.

Pošesté za sedmnáct let v NHL. Tolikrát zapsal americký veterán dvě desítky přesných zásahů. Letos je tato meta tím cennější, že vstoupil do rozjeté sezóny po vážném chirurgickém zákroku. Generální manažer Steve Yzerman nemusí svého kroku litovat. A Kane své volby určité rovněž ne.

V listopadu si plácli za 2,5 miliónu dolarů.

„Nic než pozitiva,“ zdůraznil Kane, když mluvil o organizaci Detroitu. „Jsem skutečně šťastný za rozhodnutí jít právě sem. Nebylo to snadné... Fanoušci mě ale přijali skvěle. S ohledem na rivalitu Detroitu a Chicaga nikdy nevíte dopředu.“

I v pětatřiceti zůstává důležitým hráčem. Ve 46 zápasech nasbíral 44 bodů (20+24) a s bodovým průměrem 0,96 je v týmu druhý za Dylanem Larkinem. Co jen nepodstatnější, během sezóny necítil na ledě žádné omezení ani bolest. Což určitě nešlo říct o předešlých dvou a půl sezónách.

„Ohledně své hry se cítím rozhodně lépe. Jsem spokojený s produktivitou a s tím, co jsem dosáhl. Nicméně vždycky cítíte, že ve vás ještě něco zbývá a že šlo dosáhnout trochu víc.“

V nádrži má tedy zřejmě pořád dost benzínu. Detroit ho skoro určitě bude chtít znovu podepsat. Co Kane? „Máte to v hlavě, ale právě teď se soustředím na boj o play off. Byl jsem tady tři čtvrtiny sezóny, bylo to na tenhle rok a pak uvidíme...“ nechce se k ničemu zavázat.

Nejdůležitější je, že letní období vyhlíží bez obav o svůj fyzický stav. „Loni jsem si nebyl jistý, jestli ta operace je nejlepší řešení. Nicméně odkládal jsem to dva nebo tři roky, takže asi byl čas to udělat. Teď jsem šťastný za všechno,“ říká třetí nejproduktivnější Američan v dějinách NHL.

