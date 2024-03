Pastrňák, Scheifele i Rantanen se blýskli hattrickem. Nashville nasázel Žralokům osm branek

Noc na středu byla opět velmi zajímavá. NHL nabídla třináct zápasů, ve kterých bylo k vidění několik skvělých individuálních výkonů. Nejen české fanoušky potěšil David Pastrňák, který hattrickem pomohl porazit Ottawu. Tři trefy kromě bostonského útočníka zaznamenali také Mark Scheifele a Mikko Rantanen.

BOSTON BRUINS - OTTAWA SENATORS

6:2 (2:0, 1:2, 3:0)

Pastrňák pálil ostrými

Utkání mezi Bostonem a Ottawou mělo hrdinu v Davidu Pastrňákovi, který zapsal další hattrick. Český kanonýr dvakrát skóroval už v první části a svůj třígólový večer uzavřel v dějství třetím. Celkově má bostonský křídelník na kontě už 44 přesných zásahů, což z něj dělá čtvrtého nejlepšího střelce letošní sezony.

Branky a nahrávky

9. Pastrňák (Grzelcyk, Zacha), 12. Pastrňák, 39. Brazeau (Shattenkirk, Geekie), 45. Pastrňák (Shattenkirk, Heinen), 46. J. Boqvist (Beecher, Shattenkirk), 59. Brazeau (DeBrusk, Geekie) – 34. Pinto (Giroux, Chabot), 40. B. Tkachuk (Chychrun, Batherson).

Statistika

Střely na bránu: 26 – 32 | Přesilová hra: 2/2 – 1/4 | Trestné minuty: 10 – 16

Kdo se postavil do brankoviště?

Linus Ullmark (BOS) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 60:00

Joonas Korpisalo (OTT) – 20 zákroků, 6 OG, úspěšnost 76,9 %, odchytal 60:00

Česká a slovenská stopa

Pavel Zacha (BOS) – 0+1, +3 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:37

David Pastrňák (BOS) – 3+0, +3 účast, 7 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:50

Jakub Lauko (BOS) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:13

Dominik Kubalík (OTT) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 10:49

Tři hvězdy utkání

1. David Pastrňák (BOS) – 3+0

2. Kevin Shattenkirk (BOS) – 0+3

3. Linus Ullmark (BOS) – 30 zákroků

DETROIT RED WINGS - COLUMBUS BLUE JACKETS

4:3pp. (0:2, 2:0, 1:1 - 1:0)

Srovnání před koncem, rozhodnutí v prodloužení

Už to vypadalo, že Columbus na ledě Detroitu získá dva body, jenže třináct sekund před koncem třetí části srovnal domácí Raymond. Následné prodloužení pak bleskově rozhodl Kane, takže Red Wings berou nesmírně důležité vítězství.

Branky a nahrávky

23. Raymond (Fabbri, P. Kane), 25. Seider (Chiarot, Rasmussen), 60. Raymond (P. Kane, Gostisbehere), 61. P. Kane (DeBrincat, Seider) – 6. Werenski, 14. Texier (Werenski, Severson), 45. Marčenko (Werenski, J. Gaudreau).

Statistika

Střely na bránu: 27 – 35 | Přesilová hra: 1/3 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 16

Kdo se postavil do brankoviště?

James Reimer (DET) – 32 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,4 %, odchytal 59:33

Daniil Tarasov (CBJ) – 23 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,2 %, odchytal 60:48

Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Lucas Raymond (DET) – 2+0

2. Patrick Kane (DET) – 1+2

3. Zach Werenski (CBJ) – 1+2

NEW JERSEY DEVILS - PITTSBURGH PENGUINS

5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Meier i Mercer dali dva góly

V souboji dvou týmů, které ještě chtěly udržet šance na postup do play-off, se radovalo New Jersey. Střelecky se jednalo o vyrovnaný zápas, jenže domácí brankář Allen předvedl lepší výkon. Zároveň bylo New Jersey i produktivnější, dvakrát se prosadili Dawson Mercer a Timo Meier.

Branky a nahrávky

6. Mercer (Nosek, Palát), 35. Meier (L. Hughes, Bratt), 49. Holtz (J. Hughes, L. Hughes), 50. Mercer (Nosek, Palát), 57. Meier (Bratt, J. Hughes) – 28. M. Pettersson (Bunting, Rakell), 58. Rust (Crosby).

Statistika

Střely na bránu: 38 – 38 | Přesilová hra: 2/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Allen (NJD) – 36 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,7 %, odchytal 60:00

Tristan Jarry (PIT) – 33 zákroků, 5 OG, úspěšnost 86,8 %, odchytal 58:02

Česká a slovenská stopa

Ondřej Palát (NJD) – 0+2, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:49

Tomáš Nosek (NJD) – 0+2, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:05

Šimon Nemec (NJD) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:11

Tři hvězdy utkání

1. Jake Allen (NJD) – 36 zákroků

2. Dawson Mercer (NJD) – 2+0

3. Timo Meier (NJD) – 2+0

NEW YORK RANGERS - WINNIPEG JETS

2:4 (0:0, 1:3, 1:1)

Scheifele zářil

Winnipeg na ledě Rangers oslavil třetí výhru za sebou! Pod zisk dalších dvou bodů pro Tryskáče se podepsal útočník Mark Scheifele, který Newyorčanům nasázel hattrick. Výtečný výkon podal rovněž brankář Hellebuyck.

Branky a nahrávky

30. Wennberg (Lafrenière, Roslovic), 59. Lafrenière (Fox, Trocheck) – 25. Scheifele (Iafallo, Scheifele), 33. Connor (Monahan, Toffoli), 38. Scheifele, 60. Scheifele (Morrissey, Monahan).

Statistika

Střely na bránu: 40 – 27 | Přesilová hra: 1/2 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Igor Šesťorkin (NYR) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5 %, odchytal 57:35

Connor Hellebuyck (WPG) – 38 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,0 %, odchytal 59:55

Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Connor Hellebuyck (WPG) – 38 zákroků

2. Mark Scheifele (WPG) – 3+0

3. Kyle Connor (WPG) – 1+0

PHILADELPHIA FLYERS - TORONTO MAPLE LEAFS

4:3 (1:0, 2:0, 1:3)

Výtečný vstup do utkání

Philadelphia do zápasu s Torontem výborně vstoupila, po dvou třetinách vedla o tři branky. Kanadský celek se v posledním dějství sice zvedl, ale nakonec na body nedosáhl. Letci tedy udělali další důležitý krok k postupu do vyřazovací části.

Branky a nahrávky

1. Tippett (York, Frost), 21. Sanheim (Hathaway), 37. Frost (Attard), 53. Laughton (Tippett) – 42. W. Nylander (Matthews, Tavares), 51. Bertuzzi (Rielly, Tavares), 58. Tavares (Bertuzzi, Matthews).

Statistika

Střely na bránu: 30 – 30 | Přesilová hra: 0/2 – 1/3 | Trestné minuty: 11 – 9

Kdo se postavil do brankoviště?

Samuel Ersson (PHI) – 27 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 59:52

Ilja Samsonov (TOR) – 26 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,7 %, odchytal 57:20

Česká a slovenská stopa

David Kämpf (TOR) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:58

Tři hvězdy utkání

1. Morgan Frost (PHI) – 1+1

2. Owen Tippett (PHI) – 1+1

3. Cameron York (PHI) – 0+1

NEW YORK ISLANDERS - CAROLINA HURRICANES

1:4 (0:3, 0:0, 1:1)

Rozjetá Carolina válí

Carolina si v aréně Islanders připsala čtvrtou výhru za sebou. Skvěle zvládla už první třetinu, ve které se prosadila třikrát. Úvodní dějství uzavřel gólem český útočník Martin Nečas, jenž v tomto ročníku vstřelil dvaadvacátou branku. Islanders sice snížili, ale více už nestihli, takže zasloužené body berou hosté.

Branky a nahrávky

45. Palmieri (Nelson, Horvat) – 13. Jarvis (Skjei, Guentzel), 15. Jarvis (Guentzel, Slavin), 20. Nečas (Je. Kuzněcov, Skjei), 57. Guentzel (S. Aho).

Statistika

Střely na bránu: 31 – 34 | Přesilová hra: 0/1 – 1/1 | Trestné minuty: 7 – 7

Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Sorokin (NYI) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 59:14

Pjotr Kočetkov (CAR) – 30 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,8 %, odchytal 60:00

Česká a slovenská stopa

Martin Nečas (CAR) – 1+0, -1 účast, 4 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 17:49

Tři hvězdy utkání

1. Seth Jarvis (CAR) – 2+0

2. Martin Nečas (CAR) – 1+0

3. Jake Guentzel (CAR) – 1+2

NASHVILLE PREDATORS - SAN JOSE SHARKS

8:2 (1:1, 3:1, 4:0)

Kanonáda od druhé poloviny

Predátoři opět potvrdili skvělou formu a vypadá to, že v cestě do play-off už je nic nezastaví. Nashville tentokrát rozstřílel bezradné San Jose 8:2, když ve druhé polovině utkání dal hned šest branek.

Branky a nahrávky

12. Josi (McDonagh, F. Forsberg), 30. Zucker (Sissons, McDonagh), 36. McCarron (Sherwood, Josi), 38. Evangelista (Josi, F. Forsberg), 51. McCarron (Sherwood), 55. Jankowski (Barrie, Beauvillier), 55. F. Forsberg (Nyquist, McDonagh), 57. Novak (Sherwood, Jankowski) – 18. Granlund (Kostin, Ferraro), 26. Ferraro (Bordeleau, Bailey).

Statistika

Střely na bránu: 40 – 20 | Přesilová hra: 0/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Juuse Saros (NSH) – 18 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 60:00

Magnus Chrona (SJS) – 32 zákroků, 8 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 60:00

Česká a slovenská stopa

Jan Rutta (SJS) – 0+0, -5 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:12

Filip Zadina (SJS) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:57

Tři hvězdy utkání

1. Michael McCarron (NSH) – 2+0

2. Roman Josi (NSH) – 1+2

3. Filip Forsberg (NSH) – 1+2

ST. LOUIS BLUES - COLORADO AVALANCHE

3:4 (1:1, 2:2, 0:1)

Rantanenův hattrick

Colorado potvrdilo na ledě St. Louis roli favorita. Laviny vyrovnané utkání nakonec zvládly lépe především díky finskému útočníkovi Mikku Rantanenovi, který se radoval třikrát. Klíčový hráč Colorada se postaral také o rozhodující úder.

Branky a nahrávky

9. N. Walker (Perunovich, Faulk), 25. Toropčenko (Faulk, N. Walker), 29. B. Schenn (Neighbours) – 7. Rantanen (MacKinnon, Makar), 27. Mittelstadt (Girard, Drouin), 39. Rantanen (Drouin, Ničuškin), 45. Rantanen (Ničuškin).

Statistika

Střely na bránu: 33 – 35 | Přesilová hra: 0/3 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Jordan Binnington (STL) – 31 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,6 %, odchytal 58:15

Justus Annunen (COL) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 59:42

Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Mikko Rantanen (COL) – 3+0

2. Nathan Walker (STL) – 1+1

3. Valerij Ničuškin (COL) – 0+2

EDMONTON OILERS - MONTREAL CANADIENS

3:2pp. (1:0, 1:0, 0:2 - 1:0)

Prodloužení rozhodl Draisaitl

Po úvodních dvou třetinách Edmonton v kanadském souboji nad Montrealem vedl o dvě branky, ale hosté duel během čtyř minut srovnali. Nakonec tedy rozhodovalo až prodloužení, ve kterém se prosadil Němec Leon Draisaitl.

Branky a nahrávky

10. McDavid (Ekholm), 35. Henrique (Ekholm, Bouchard), 64. Draisaitl (McDavid, Nurse) – 41. Suzuki (Slafkovský, Savard), 45. Guhle (J. Evans, Harris).

Statistika

Střely na bránu: 32 – 25 | Přesilová hra: 1/5 – 0/3 | Trestné minuty: 11 – 15

Kdo se postavil do brankoviště?

Calvin Pickard (EDM) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0 %, odchytal 63:18

Samuel Montembeault (MTL) – 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6 %, odchytal 63:13

Česká a slovenská stopa

Juraj Slafkovský (MTL) – 0+1, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 19:27

Tři hvězdy utkání

1. Leon Draisaitl (EDM) – 1+0

2. Mattias Ekholm (EDM) – 0+2

3. Nick Suzuki (MTL) – 1+0

VANCOUVER CANUCKS - BUFFALO SABRES

3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

Hrdinou byl Pettersson

Buffalo ve Vancouveru nenavázalo na vysoké vítězství v Seattlu. V první i druhé třetině byli domácí jasně lepší, ale ve třetí části se Šavle zvedly. Uklidnění pro Kosatky přinesl svým druhým gólem v utkání Pettersson, v úplném závěru jen korigoval také dvougólový Dahlin.

Branky a nahrávky

5. Garland (Q. Hughes, E. Pettersson), 34. E. Pettersson (J. Miller, Q. Hughes), 59. E. Pettersson (J. Miller) – 50. Dahlin (Power, Tuch), 60. Dahlin (T. Thompson, Tuch).

Statistika

Střely na bránu: 34 – 17 | Přesilová hra: 1/5 – 0/4 | Trestné minuty: 10 – 12

Kdo se postavil do brankoviště?

Casey DeSmith (VAN) – 15 zákroků, 2 OG, úspěšnost 88,2 %, odchytal 59:08

Devon Levi (BUF) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,9 %, odchytal 58:22

Česká a slovenská stopa

Filip Hronek (VAN) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 22:00

Tři hvězdy utkání

1. Elias Pettersson (VAN) – 2+1

2. Rasmus Dahlin (BUF) – 2+0

3. Quinn Hughes (VAN) – 0+2

VEGAS GOLDEN KNIGHTS - TAMPA BAY LIGHTNING

3:5 (1:2, 1:0, 1:3)

Tampa potvrdila formu

Blesky zapsaly čtvrté vítězství za sebou, tentokrát se radovaly na ledě úřadujících šampiónů. Po dvou třetinách byl stav nerozhodný, ale ve třetí třetině už úřadoval Brayden Point, který utkání naklonil na stranu hostů.

Branky a nahrávky

2. Marchessault (Theodore, Eichel), 37. Howden (Kolesar), 49. B. Hutton (Kolesar) – 7. Cirelli (Hagel), 11. Duclair (Kučerov), 45. Point (Kučerov, Stamkos), 53. Point (Kučerov, D. Raddysh), 59. Kučerov (Černák, Stamkos).

Statistika

Střely na bránu: 27 – 21 | Přesilová hra: 0/3 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Adin Hill (VGK) – 16 zákroků, 4 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 59:42

Andrej Vasilevskij (TBL) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 60:00

Česká a slovenská stopa

Erik Černák (TBL) – 0+1, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:30

Tři hvězdy utkání

1. Brayden Point (TBL) – 2+0

2. Nikita Kučerov (TBL) – 1+3

3. Ben Hutton (VGK) – 1+0

ANAHEIM DUCKS - MINNESOTA WILD

0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Rozhodla druhá třetina

Minnesota pokračuje se své stíhací jízdě za postupem do play-off. Kvalitní formu potvrdila na ledě Anaheimu, kde bez větších problémů uspěla 4:0. Skvěle si vedl gólman Gustavsson, jenž kryl všech 27 pokusů domácích Kačerů.

Branky a nahrávky

21. Hartman (M. Foligno, Boldy), 22. Merrill (F. Gaudreau, Chusnutdinov), 32. Kaprizov (Hartman, Boldy), 54. Lucchini (Beckman).

Statistika

Střely na bránu: 27 – 32 | Přesilová hra: 0/3 – 1/5 | Trestné minuty: 10 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

John Gibson (ANA) – 28 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 59:31

Filip Gustavsson (MIN) – 27 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00

Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Filip Gustavsson (MIN) – 27 zákroků

2. Matthew Boldy (MIN) – 0+2

3. Kirill Kaprizov (MIN) – 1+0

LOS ANGELES KINGS - CHICAGO BLACKHAWKS

6:2 (1:1, 3:0, 2:1)

Králové dominovali

Los Angeles si dle očekávání poradilo s Chicagem, které příliš nekousalo. Dvakrát se v prostřední třetině prosadil Anže Kopitar, který rozhodl o tom, že dva body zůstanou u hokejistů Kings.

Branky a nahrávky

13. Laferriere (Lizotte, Dubois), 30. Gavrikov (Kopitar, Kempe), 32. Kopitar (Kempe), 40. Kopitar (Kempe, Fiala), 46. Danault (Moore, Fiala), 58. Lewis (Dubois, Gavrikov) – 15. N. Foligno (Kurashev, S. Jones), 55. Korchinski (Kurashev, Bedard).

Statistika

Střely na bránu: 24 – 24 | Přesilová hra: 1/1 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Cam Talbot (LAK) – 22 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 60:00

Petr Mrázek (CHI) – 18 zákroků, 6 OG, úspěšnost 75,0 %, odchytal 60:00

Česká a slovenská stopa

Petr Mrázek (CHI) – 18 zákroků, 6 OG, úspěšnost 75,0 %, odchytal 60:00

Tři hvězdy utkání

1. Anže Kopitar (LAK) – 2+1

2. Adrian Kempe (LAK) – 0+3

3. Vladislav Gavrikov (LAK) – 1+1

Share on Google+