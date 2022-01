Ovečkin vládne NHL, gólem dohnal Draisaitla i Modana! Je jako Hulk, řekl o něm Boudreau

Thacher Demko už ví, jaké to je. Co? Dostat gól od Alexe Ovečkina! Jistě nerad se stal 153. brankářem, kterého ruský kanonýr v NHL propálil. PR oddělení washingtonských Capitals promptně zareagovalo, když uvedlo, že v zámořské soutěži dosud nastoupilo 6 684 hráčů, co za celou kariéru nasázelo 153 tref a méně. Poté, co skóroval, upřeně se "Ovie" zadíval na Bruce Boudreaua, svého bývalého trenéra a současného kouče vancouverských Canucks. "Stačilo," prohodil Boudreau pohotově.

A opravdu, Ovečkin se k dalšímu přesnému zásahu nedostal.

Neodvrátil porážku 2:4, jež podtrhuje současnou bídu ambiciózního mančaftu z hlavního města USA.

Do smíchu mu tak na tiskové konferenci nebylo. Výstižně pojmenoval důvody, proč za Demkovými zády skončily jen dva kotouče. "Myslím si, že jsme v první půlce zápasu málo chodili clonit před brankoviště, obzvlášť když jsme měli puk na modré. Demko všechny rány viděl."

A co v NHL maskovaný muž vidí, to zpravidla bez problémů lapí. "V téhle lize těžko skórujete střelou z dálky, pokud není před brankou clona. Podíváme se na video, naši hru doladíme a pojedeme dál," zavelel kapitán Caps.

Sám poměrně statečně vzdoruje výsledkové mizérii Washingtonu, byť mu přibývají mínusy do tabulky pravdy. Bodoval čtyřikrát za sebou (2+2) a probil se do čela závodu o Art Ross Trophy i Richardovu trofej. V obou marších se dotáhl na Leona Draisaitla.

Oba teď mají 26 gólů, 28 asistencí a 54 bodů. Když uvážíte, že Ovečkinovi je šestatřicet, je to neuvěřitelný počin od moskevského rodáka s osmičkou na dresu. Soupeří s o generaci mladšími plejery, superhvězdami přítomnosti a budoucnosti.

"Žasnu nad tím, co dokáže ve svém věku. Vášeň, která "Ovieho" žene kupředu, jej dostává do společnosti Waynea Gretzkyho, Gordieho Howea či Bobbyho Orra," smekl před ním Boudreau. Ovečkina zná dokonale, velel mu mezi léty 2007 až 2011.

Jak se mu povedlo Ovečkina po oné přesilovkové trefě zastavit?

Receptem rozhodně nebyla fyzická hra. "Čím víc mu půjdete do těla, tím víc se naštve. A čím je naštvanější, tím je silnější. Je jako Hulk. Je tedy lepší nechat "Ovieho" spát," podotkl v žertovném tónu Boudreau. Moudré, nikdo nedráždí hada bosou nohou.

Ovečkin zůstal u jednoho přesného zásahu (možná mu k němu pomohla lehká teč Lukea Schenna), zapsal svůj 756. gól v kariéře. A také 1374. bod! Vyrovnal tak v historickém žebříčku na 24. místě americkou legendu Mikea Modana.

Mimochodem, devítinásobný vítěz "Rakety" pro top kanonýra NHL skóroval na výročí své nejslavnější branky. Branky, na jejíž opakované záběry nevěřícně koukal i Gretzky.

