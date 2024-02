Oshieho zdravotní patálie pokračují. Capitals bude znovu chybět

Washington hlásí ztrátu v útoku. T.J. Oshie nedohrál duel s Tampou, v průběhu třetí třetiny se svalil na ledovou plochu a velmi pomalu odkulhal směrem do šaten. Tým zatím nepřiznal, jak na tom americký útočník je, pouze sdělil, že budou jeho zdravotní stav monitorovat.

Capitals stále pozorují Oshieho po zranění, které utrpěl ve čtvrtek v zápase proti Tampě. Po přihrávce na spoluhráče Dylana Stroma se T.J. Oshie ve viditelných bolestech sesunul k zemi a plazil se ke střídačce, odkud mu členové realizačního týmu pomohli odejít do šatny. Zkušený americký útočník zmeškal páteční trénink a s největší pravděpodobností nebude hrát proti Floridě.

„Ještě vůbec nevíme, jak vážné to je,“ přiznal hlavní trenér Spencer Carbery. „Nemyslím si však, že jde o situaci, kdy by mohl zítra nebo pozítří bruslit a hrát. Zatím nechci vůbec odhadovat, kdy by mohl být zpět, nyní jej musíme hlavně pozorovat a vyřešit daný problém.“

T.J. Oshie už v probíhajícím ročníku zmeškal hodně zápasů kvůli zraněním. Od poloviny prosince chyběl na 11 zápasů kvůli zranění v dolní části těla, předtím byl také umístěn na listinu zraněných hráčů. Sedmatřicetiletý útočník se poslední roky stále častěji potýká se zdravotními patáliemi, naposledy v sezóně 2019/2020 odehrál přes 60 duelů v základní části.

V aktuální sezóně křídelník Washingtonu nastoupil k 38 zápasům, ve kterých zapsal 18 kanadských bodů. Velmi se mu podařil lednový zápas proti St. Louis, ve kterém zapsal svůj šestý kariérní hattrick.

„Je samozřejmě na nic přijít o hráče, ale v určitém okamžiku se to stane každému týmu v průběhu sezóny. Zároveň, ostatní hráči se zvedají a hrají opravdu dobrý hokej,“ popsal obránce Rasmus Sandin.

I když v lize působí již 16. sezónu, tak ještě nepokořil hranici tisícovky zápasů, k tomuto milníku mu aktuálně chybí odehrát ještě čtyři duely základní části. Před aktuální sezónou označil tento milník za svůj hlavní cíl.

Washington je momentálně v pozici, kdy bude útočit na postup do play off. Aktuálně se nachází těsně za týmy, které na Východě drží divokou kartu. Pět bodů ztrácí na Tampu, o bod před Blesky se nachází Detroit. Caps však mají pár zápasů k dobru. Důležité body mohou získat již v noci na neděli, kdy vyzvou Floridu.

