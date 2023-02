Od Wrexhamu k Ottawě? Herec Ryan Reynolds plánuje koupit Senators

Hollywoodský herec Ryan Reynolds se připojí k Remington Group, developerské společnosti sídlící v Torontu, a společně se pokusí o koupi Senators. S takovou informací přišel novinář z deníku Ottawa Sun Bruce Garrioch.

Šestačtyřicetiletý Reynolds by se měl stát součástí skupiny, která chystá konkrétní nabídku na odkup kanadského klubu a v plánu má také výstavbu nového stadionu.

Podle Garrioche celou akci inicioval prezident Remington Group Christopher Bratty společně s několika dalšími partnery. Hlavní tváří marketingu a klubu celkově by se měl stát právě Reynolds. Kanadský herec by měl také právo rozhodovat o důležitých krocích Senators.

Pro představitele filmového Deadpoola by nešlo o novou roli. Spolu s hereckým kolegou Robem McElhenneym totiž vlastní velšský tým Wrexham AFC. O převzetí jednoho z nejstarších fotbalových klubů světa dokonce vznikl seriál Welcome to Wrexham.

Pokud nově vzniklé uskupení Senátory opravdu koupí, má Remington Group v plánu natočit podobnou dokumentární sérii, která by navíc mohla mapovat i vznik nového stadionu. Developerská skupina chce Ottawu vrátit na výsluní a netají se ambicemi na zisk Stanley Cupu.

Reynolds s partnery ale není zdaleka jediným zájemcem o Senators. Do boje o odkup dnes již tradičního hokejového celku se totiž přihlásilo více než 15 skupin. Očekává se, že finální částka přesáhne 800 milionů dolarů.

