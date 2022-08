Noví a lepší? Capitals věří novým gólmanům

Podobně jako Toronto, tak i Washington od základu překopal své brankoviště. Právě pozice mezi třemi tyčemi byla u Capitals už nějakou dobu palčivá, a tak se vedení rozhodlo ji řešit dosti radikálně. Nyní doufá, že díky ulovení pravděpodobně největší ryby z volného trhu se pozice gólmana stane vyřešenou záležitostí.

Nevybíravým způsobem byl odejit Rus Ilja Samsonov, jemuž dali Capitals nepředložením kvalifikační nabídky jasně najevo, že jde jinam, výměna pak čekala i jeho kolegu Vítka Vaněčka.

Důvod byl jasný. Od obou čekali v klubu víc. Jednoznačně větší naděje byly vkládány do Rusa, avšak ten trpěl úpadkem formy a uplynulý ročník byl vůbec jeho nejhorším v NHL. Vaněček se šikovně chytil, avšak na pozici jedničky to taky moc nebylo.

„Je to trochu frustrující. Přál jsem si, aby alespoň jeden z nich získal pozici jedničky,“ povzdechl si Brian MacLellan, generální manažer Washingtonu. „Místy už to vypadalo, že se to jednomu či druhému povede, ale nikdy se tak nestalo. Došel nám čas čekat na to, jestli to někdy přijde. Určitě mají budoucnost v NHL, ale nám došel čas.“

Na pozici jedničky tak přišel Darcy Kuemper. O jeho roli nebude pochyb, na dvojku si totiž Capitals pořídili Charlieho Lindgrena.

Osmadvacetiletý gólman s velkým potenciálem se v posledních letech potloukal mezi farmou a hlavním týmem Montrealu, avšak v minulé sezoně zaujal v drese St. Louis. Odchytal sice pouze pět zápasů, ale jeho úspěšnost zákroků, která činila téměř 96 %, vzbudila pozornost u nejednoho generálního manažera.

„Loni chytal skvěle,“ přikyvuje MacLellan. „Nebylo to sice moc zápasů, ale je tam zřetelný potenciál. Vím, že o něm přemýšlelo hodně týmů. Dostal od nás tříletou smlouvu, kterou mu vyjadřujeme důvěru.“

Dát sbohem oběma gólmanům a pořídit si dva nové se někomu zdálo jako velice odvážné. S příchodem Kuempera však přichází jednoznačná jednička, v Lindgrenovi zase dřímá velký potenciál.

Až sezona ale ukáže, jak moc prozíravý MacLellan byl.

