Největší rivality v NHL: Velcí Medvědi proti tyranům z Broad Street

Obecně vzato můžeme výraz rivalita definovat jako soutěživost mezi dvěma nebo více stranami, které se proti sobě snaží uspět. V kolektivních sportech vzniká rivalita mezi dvěma týmy z mnoha různých důvodů. Mezi ty hlavní patří geografická blízkost, znalost soupeřů, incidenty na ledě i kulturní, jazyková nebo národní hrdost.

Ani v nejslavnější hokejové lize se rivalita nevyhýbá. Spíše naopak. Ve své více než stoleté historii zažila nejednu situaci, kdy jiskření na ledě neuhaslo s posledním hvizdem rozhodčího, ale rozhořelo se v neutuchající plamen emocí, který vydržel plápolat po několik dekád.

Těchto hokejových „derby“ zažila NHL opravdu hodně. V našem seriálu si připomene ty pravděpodobně nejpamátnější a nejintenzivnější, které se nesmazatelně zapsaly do historie nejrychlejší kolektivní hry na světě.

V minulém díle jsme zavzpomínali na časy „původní šestky“. V tomto díle se posuneme do doby, kdy liga zažila největší změny ve své dosavadní historii.

Začátek nové éry

Rok 1967 je v kalendáři nejslavnější hokejové ligy světa zapsán jako konec období Original Six a začátek masivního rozšiřování NHL do různých koutů severoamerického kontinentu.

Liga v tomto roce přijala šestici nových týmů. Los Angeles Kings, Minnesota NorthStars, Oakland Seals, Philadelphia Flyers, St. Louis Blues a Pittsburgh Penguins. Počet týmů se tak rozrostl na dvojnásobek. Nováčci byli pro začátek zařazeni do jedné divize.

Změny nebyly jen organizační. Na své si přišli i diváci. Po čtvrtstoletí, kdy vídali na ledě hráče v dresech výhradně v kombinaci barev červená/modrá/černá či bílá, se najednou po ledě proháněli borci ve žlutých, zelených, bleděmodrých nebo fialových trikotech.

Nové týmy přinesly i nové výzvy. Především zápasy vyřazovací části stvořily nové rivality.

Mezi ty nejpamátnější bitvy této doby patří bezesporu soupeření bostonských Medvědů s Letci z Philadelphie.

Big Bad Bruins vs. Broad Street Bullies

Nejprve si ve zkratce připomeňme, co obě tyto přezdívky znamenají. Začneme v Bostonu.

Big Bad Bruins neboli „velcí zlí Medvědi“. Každý, kdo byl v 70.letech v Bostonu nebo se alespoň v tomto městě na chvíli zastavil, si nemohl nevšimnout, jak moc místní fanoušci svůj hokejový klub milují.

Rok 1967 byl pro bostonský hokej zlomový.

Medvědi podepsali štíhlého mladíka s nakrátko střiženou kšticí, který po ledě doslova létal. Jmenoval se Bobby Orr, jeho pracovní zařazení bylo obránce, ale nikoho nenechal na pochybách, že nahlížení na hru strážců modré čáry se s jeho příchodem mění. A to dost razantně. Svým skvělým bruslením, perfektním vedením kotouče a hokejovým myšlením roky zažitou představu o hře beků doslova rozmetal na kousky.

V úvodní sezóně s přehledem vyhrál Calderovu trofej pro nejlepšího nováčka, v těch dalších už sbíral ty nejprestižnější individuální trofeje po hrstech.

Šest sezón po sobě zaznamenal 100 a více kanadských bodů. Jako jediný hokejista v historii vyhrál v jedné sezóně čtyři tzv. „major trophy“, mezi které se řadí Norris, Conn Smythe, Hart a Art Ross Trophy.

Bohužel jeho kariéru dramaticky ovlivnily chronické problémy s kolenem. V pouhých 28 letech, po několika těžkých operacích, byl nucen pověsit brusle na hřebík.

Byl to on, kdo spolu s útočníkem Philem Espositem udělali koncem šedesátých let z ligového otloukánka legitimního uchazeče o Stanleyův pohár.

Byli velcí, silní a zároveň šikovní a nebojácní. Prostě Big Bad Bruins.

"Tento tým Bruins byl takový, jakým je Boston," vzpomínal Wayne Cashman, tehdejší útočník Medvědů. "Když se podíváte na Boston Bruins, vidíte město Boston a lidi z Bostonu. Tak to prostě tady je. Starají se jeden o druhého, táhnou za jeden provaz a jsou úspěšní."

Zatímco Medvědi patřili k původní šestici týmů NHL, tak jejich rivalové z Philadelphie vstoupili do ligy až při jejím velkém rozšíření v roce 1967.

Klub se hned v prvních dvou sezónách probojoval do play-off. Pokaždé je ale v prvním kole vyřadili větší a silnější hráči St. Louis Blues.

Majitel Letců Ed Snider proto učinil rozhodnutí, které změnilo směřování jeho týmu.

„Podívejte, jsme expanzní tým, možná neumíme bruslit, možná nemáme skvělé hráče, ale můžeme jít a získat ty nejtvrdší parchanty na světě. Já nechci vidět, že náš tým bude znovu poražen. Je mi fuk, že máme jednoho tvrdého hocha. Mějme jich klidně pět nebo šest." vzpomínal Snider pro The Hockey News, jak tehdy promlouval ke generálnímu manažerovi klubu.

Flyers přivedli do týmu drsňáky Saleskiho, Boba Kellyho či Davea Schultze. Ale opravdovým majstrštykem bylo draftování Bobby Clarkea. Mix tvrdosti a šikovnosti doplňovali plejeři jako Bill Barber, RickMacLeish nebo Reggie Leach.

Broad Street Bullies se stali postrachem celé ligy. Se stejnou lehkostí zvládali rozdávat hokejovou radost, jako shodit rukavice.

Divoké sedmdesátky

Oba týmy patřily v té době ke špičce ligy. Sezónu 1973-74 zakončily s minimálním bodovým rozdílem, a to pravé měření sil si nechali na finále. I přesto, že se Flyers základní část nadmíru povedla, v roli favorita vstupovali do finálového klání hráči Bruins. Vzájemná bilance obou rivalů vyznívala doposud výrazně pro zkušenější Medvědy.

Oba kluby vyznávaly poněkud odlišný styl hry. Boston táhlo ofenzivně laděné duo Orr-Esposito, zatímco Letci vyznávali agresivnější, ale přeci jen defenzivnější pojetí hry.

V úvodním utkání finále splnili „Velcí hoši“ z Bostonu očekávání a zvítězili. I ve druhém klání vedli, ale Dupont těsně před koncem vyrovnal a prodloužení rozhodl kapitán Flyers Bobby Clarke. Jeho gól se nakonec ukázal být klíčovým faktorem.

Tvrďáci z Broad Street totiž ovládli oba domácí duely. Páté utkání, které dopadlo lépe pro Bruins, bylo doslova bojem o přežití. Rozhodčí udělili celkem 43 trestů a zřejmě nejobávanější ze všech Bullies ranař Dave Schultz, přezdívaný „The Hammer“ neboli Kladivo, zakončil zápas s bitkou v každé třetině.

V šestém utkání padl jediný gól. RickMacLeish usměrnil střelu Duponta za záda gólmana Bruins, a to bylo vše, co Flyers potřebovali. V bráně měli totiž famózně chytajícího Bernieho Parenta, který uzavřel svou svatyni na tisíc západů a dotáhl mančaft k historicky prvnímu zisku Stanleyova poháru. Byl to nejen premiérový triumf Flyers, ale bylo to i poprvé, kdy nejslavnější hokejovou trofej pozvedl nad hlavu expanzní tým.

Další rok se ve vyřazovací části oba týmy minuly, aby poté spolu sehrály hned tři semifinálové bitvy za sebou. V roce 1976 zvítězili Letci, ale v dalších dvou letech byli úspěšnější bostonští Medvědi. Ani jednomu z týmů však pokoření velkého rivala k úspěchu nepomohlo. Ve finále vždy narazili na montrealské Les Canadiens v čele s Lafleurem, Robinsonem, Drydenem či Savardem. Hvězdami nabití Habs tehdy sbírali poháry jak na běžícím pásu.

Nová doba, staří rivalové

Ačkoliv oba týmy v následujících desetiletích nijak výkonnostně nestrádaly, na další bitvu ve vyřazovací části si musely počkat až do roku 2010.

Po více jak třiceti letech zažila NHL play-off sérii mezi Bruins a Flyers. Doba pokročila, pojetí hokeje také, takže bylo jasné, že to úplně ve starém stylu Big Bad vs. Bullies nebude. I tak se hokejový fanoušek rozhodně nenudil. Byl svědkem jednoho z nejpamátnějších obratů v dějinách vyřazovacích bojů. Přeci jen smazat třízápasové manko se nedaří každý den.

Bruins po třech úvodních výhrách už vyhlíželi dalšího soupeře, ale hráči Flyers si vzpomněli, s jakou zarputilostí se jejich předchůdci z Broad Street zakousávali do svých soupeřů. Další čtyři zápasy rozpoutali peklo na ledě a sérii senzačně získali pro sebe.

Čeští fanoušci si v této souvislosti jistě vzpomenou na střet Mike Richardse s Davidem Krejčím ve třetím zápase, který český šikula odnesl pochroumaným zápěstím a do série už se nevrátil.

Od divokých sedmdesátek si na slavný pohár Lorda Stanleyho sáhli pouze hráči Bostonu. V roce 2011 proměnili jeden z pěti mečbolů, pokud tak můžeme postup do finále pojmenovat. Letci z Philadelphie si od roku 1980 vybojovali stejný počet pokusů, ale neuspěli ani jednou.

Každopádně odkaz obou ikonických týmů žije dál. Pro mnoho fanoušků se staly synonymem tzv. moderní éry NHL.

