Nejlépe placený útočník Minnesoty se nevešel do sestavy. Nesouhlasím s tím, uvedl

I jedno z nejzvučnějších jmen v týmu a zároveň nejlépe placený forvard se v případě nespokojenosti trenérského štábu může ocitnout mimo sestavu. Poprvé za své působení v Minnesotě tento osud potkal Zacha Pariseho.

Společně s Ryanem Suterem jsou druhými nejlépe placenými hráči Minnesoty, oběma končí smlouva až v roce 2025. To ale nutně neznamená, že má Zach Parise každý zápas jisté místo v sestavě.

O tom se šestatřicetiletý veterán také sám na vlastní kůži přesvědčil. Poprvé byl v dresu Wild pasován do role zdravého náhradníka, když jej hlavní trenér Dean Evason vynechal ze sestavy pro utkání proti Golden Knights. Duel nakonec Divočáci prohráli 1:5.

Sám Parise pochopitelně nebyl s tímto rozhodnutím spokojený. Dost překvapivě to dal také najevo v jednom z rozhovorů. „Bylo to zklamání. S tím rozhodnutím nesouhlasím,“ vyjádřil se zástupce kapitána Wild. „Nejsem si jistý, jestli se ohlédnu zpátky a řeknu si, že to byl budíček. Možná jen můžu tento odpočinek využít ve svůj prospěch a být připraven, až se vrátím zpět do sestavy."

Co ale vedlo minnesotského lodivoda k tomu, aby Pariseho takto potrestal?

Odpověď na tuto otázku najdeme v posledním zápase, který rodák z Minneapolis odehrál. Forvard s jedenáctkou na zádech byl totiž na ledě u vyrovnávací trefy Golden Knights a jeho střídání trvalo přes minutu a půl. Jeho mužstvo poté prohrálo v prodloužení.

Dle svých slov se snažil pomoci spoluhráči Marcusi Folignovi, jenž v utkání vstřelil dvě branky, aby dokonal svůj premiérový hattrick v National Hockey League.

„Získali puk a já viděl, jak Marcus střídá. Nemyslel jsem si, že pro mě bude dobré jít také střídat, takže jsem tam zůstal. Bohužel to bylo selhání, ze kterého nakonec vstřelili vyrovnávací gól. Od srdce vím, že jsem měl nejlepší úmysl, abych mu pomohl k hattricku, ale bohužel to skončilo takhle,“ vysvětluje někdejší hráč New Jersey.

Celou situaci objasnil i lodivod Wild. „Díváme se zpětně na každou šanci ke skórování i na každý inkasovaný gól a pozitivně i negativně předáváme hráčům zodpovědnost. Poskytujeme jim klipy a učíme se. Tato situace není výjimkou, musíte se z toho poučit stejně, jako to děláme u každé druhé,“ říká šestapadesátiletý kouč.

„Je to těžké. Nezajímá mě, co to je za hráče, ale vždy je to těžké rozhodnutí. Bereme živobytí někomu, kdo miluje to, co dělá. Mluvím z vlastní zkušenosti, vaše hlava jde milionem různých směrů. Pokud ustoupíte a řeknete si, že se to stalo a využijete to k tomu, abyste se posunuli dál, máte pak větší šanci na úspěch. Vždy je těžké říci hráči, že není v sestavě,“ dodal Evason.

