Nedělní program NHL: Šlágr v Bostonu či návrat Canucks

Neděle v NHL přinese šest utkání. Jako už tradičně některé z nich začnou ve velice příznivém čase, první vhazování nás čeká už v šest hodin odpoledne. To na led vyjedou Boston s Washingtonem, později uvidíme například další Bitvu o řeku Hudson. V noci se pak do hry vrátí Vancouver, jenž měl velké problémy s koronavirem.

18:00 Boston Bruins – Washington Capitals

Když se naposledy oba týmy setkaly, Boston to odskákal osmi góly. Od té doby však třikrát vyhrál, dvakrát porazil silné Islanders. Zdá se, že definitivně odráží nápor Rangers. Hosté z Washingtonu se vezou na pohodové vlně, čtyři výhry přerušil jenom domácí výbuch s Buffalem. Středem pozornosti bude Alex Ovečkin, jenž by vstřeleným gólem v historických tabulkách dorovnal pátého Marcela Dionnea.

21:00 New Jersey Devils – New York Rangers

Tak napočtvrté? Rivalové dnes zakončí sérii čtyř vzájemných zápasů v řadě, ve všech se zatím radovali Rangers, kteří se snaží dotáhnout na play off. V prvních dvou zápasech dokonce udrželi Blueshirts čisté konto, včera už to bylo komplikovanější. Pohodlný čtyřgólový náskok se smrsknul pouze na jeden, borci z Manhattanu rozhodli až dvěma góly do prázdné branky. Hattrick zaznamenal Pavel Bučněvič.

21:00 Buffalo Sabres – Pittsburgh Penguins

Sabres pokračují ve zlepšených výkonech, na vítězství proti Capitals však doma nenavázali. Penguins vyhráli 3:2, nicméně Buffalo se rvalo až do konce. Hosté se díky vítězství dostali před Islanders a ve Východní divizi jim patří druhé místo. V poslední době ukázali, že body dokážou sbírat nejen doma, ale i venku. S Buffalem letos navíc Crosbyho parta neztratila ani jeden bod.

22:00 Anaheim Ducks – Vegas Golden Knights

Horší formu Golden Knights zahnali pěti výhrami v řadě, na další si brousí zuby také dnes. V posledním zápase vynulovali Anaheim, čisté konto udržel Lehner, díky čemuž si drží druhé místo za Coloradem. Obdobný scénář se čeká i dnes, vždyť Kačeři doma už měsíc nevyhráli, zato Vegas je nejlepší venkovní tým divize.

00:30 Philadelphia Flyers – New York Islanders

Flyers se musí pomalu smiřovat s tím, že play off je letos už nedosažitelné. Tým trenéra Vigneaulta dostal naposledy doma šestku od Washingtonu nebo pětku od Buffala. Výkony Letců jednoduše nejsou dobré. V ideálním rozpoložení však nejsou ani hosté, kteří ze čtyř zápasů prohráli tři. Z prvního místa se tak dostali až na třetí, a to není vyloučeno, že by je ještě níž nemohl poslat ve formě hrající Boston, který má zápasy k dobru.

01:00 Vancouver Canucks – Toronto Maple Leafs

Velký návrat. Canucks se do kolotoče NHL vrací po třech týdnech, dlouhou pauzu způsobilo řádění koronaviru v týmu. Jejich formu tak ani nemá cenu hodnotit, Vancouver je hlavně rád, že je zpátky. Pro Toronto přichází ve vhodnou chvíli, jelikož by Canucks mohli být ideálním soupeřem na vrácení se zpět do formy. Tři prohry v řadě by Maple Leafs rádi přerušili už dnes.

