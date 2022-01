Nechápu, že mě doháněli 35 let! Jarvisovy nesmrtelnosti dosáhl Yandle

Z toho čísla vyloženě mrazí. 964. Drtivá většina hráčů se k tolika zápasům nepřiblíží za celou kariéru v NHL. Ale dosáhnout jich bez jediného odfrknutí? Na to je třeba překousávat řadu let bolest, nemoci a zranění, udržovat si dostatečnou výkonost, zároveň zapadat do plánů různě smýšlejících trenérů.

A ať to zní třeba klišovitě, musíte mít také kus štěstí. Kdepak, tohle není úkol pro běžné smrtelníky. Chce to opravdového Iron mana! Nejlepší liga světa zná po úterní noci hned dva.

Keith Yandle nastoupil proti Dallasu a v náročném maratonu stáhnul náskok Douga Jarvise. Druhý jmenovaný se nehroutí. Ve skutečnosti čekal, že jeho letitý rekord narazí mnohem dřív.

„Opravdu mu to přeji,“ nechal se slyšet někdejší centr Montrealu, Washingtonu a Hartfordu v rozhovoru pro Daily Faceoff. „Říkali mi, že se ten počin nedá zlomit. A já se ptal: proč ne? Spíš mě překvapuje, že to trvalo 35 let.“

Věděl jsem, že to přijde

Jarvis si docházku vzorně plnil ve 14 sezonách. Svou šňůru rozprostřel mezi roky 1975 a 1987. Jen pro představu – v roce, kdy začal, byl český tenista Ivan Lendl patnáctiletým výrostkem. Na konci Jarvisovy série se pyšnil šesti prvenstvími na grandslamových turnajích.

Rodák z Peterborough byl zkrátka hokejovou hříčkou přírody. Dobře ví, že své si odehrál. Nepotřeboval v poslední době při Yandleových vystoupeních stříhat metr, aby zjišťoval, kolik času na vytrvalostním trůnu mu ještě zbývá.

„Během kariéry jsem si prostě hokej užíval. Chtěl jsem hrát každý zápas. Zároveň jsem však věděl, že se to může podařit někomu dalšímu,“ je smířený legendární útočník.

Kessel živí naději, Marleau narazil

Tato sezona je unikátní v tom, že Jarvis by mohl najít hned dva přemožitele. Kromě Yandlea se totiž mezi nezlomné duše vyšplhal útočník Arizony Phil Kessel. Je na 940 po sobě jdoucích startech, takže pokud se nestane nic mimořádného, měl by zaujmout alespoň prozatímní druhé místo.

Jestli se ovšem domníváte, že se s takovou sérií hledá místo v sestavě snadněji, vzpomeňte na Patricka Marleaua. Ten sice vloni překonal rekord v celkovém počtu odehraných zápasů (1779), ale před Jarvise se neprodral. Na žádné adrese v NHL si totiž nevymodlil smlouvu.

Ale na skok zpátky k Yandleovi. Té pravé oslavy se totiž dočká až během následující noci proti Islanders. Ve středu tak na našich stránkách najdete shrnutí jeho strastiplné cesty za definitivním zlomením rekordu.

