Nečekaný kolaps. Edmonton během tří minut promarnil třígólový náskok, čelí vyřazení

V kanadské Severní divizi předváděli po celou základní část více než povedené výkony. Zdálo se být nad slunce jasné, že si to s Torontem (za předpokladu, že by rovněž postoupil přes první kolo) rozdají o postup do semifinále celého play-off. Jenže realita je zcela jiná a Edmonton prožívá proti Winnipegu nečekané trápení. To vyvrcholilo ve třetím utkání série, ve kterém Oilers promrhali třígólový náskok, duel ztratili v prodloužení a prohrávají 0-3 na zápasy.

Zápas to byl pro Edmonton vyhraný. Soupeře měli na lopatě, pouhých 9 minut zbývalo do závěrečné sirény, po níž by Oilers snížili na 1-2 na zápasy. Série mohla být znovu otevřená s prakticky vyrovnanými šancemi na postup. Jenže...

Co se vlastně stalo? „Nevím,“ krčil rameny Leon Draisaitl v rozhovoru pro zámořská média. „Chyby. Možná jsme trochu zpanikařili. Asi se sečetly individuální i týmové chyby,“ netušil příčinu kolapsu.

Edmonton přitom většinu zápasu dělal vše správně. Konečně se probudily největší hvězdy týmu, které se Winnipegu poprvé nepovedlo ubránit. Draisaitl dal dva góly, Connor McDavid si připsal tři asistence. Když ve 45. minutě Jujhar Khaira zvýšil už na 4:1, bylo prakticky hotovo.

Nebo mělo být. Takový náskok si měl Edmonton podržet. A dařilo se mu to. Jenže pouze do 52. minuty. Pak nastala hororová tříminutovka, kterou odstartovalo vyloučení Archibalda a přesilovková trefa Perreaulta.

Za stavu 4:2 stále nebylo nic ztraceno, ale pak se v 55. minutě trefil Wheeler a o pouhých 16 sekund později skóroval Morrissey. Komfortní vedení favorizovaných Oilers se rozplynulo jako pára nad hrncem. Na koni byli najednou Jets, kteří předvedli doslova zmrtvýchvstání.

„Tak nějak jsme se trochu střelili do nohy. Jim se dařilo tlačit a my na to nenašli odpověď. Bojovali jsme ze všech sil, ale nedokázali jsme zápas dotáhnout. Teď je to pro nás hodně těžké,“ smutnil po utkání Ryan Nugent-Hopkins.

Utkání dospělo do prodloužení, v němž měly oba týmy své šance. Šťastnějším ale nakonec byl Winnipeg, který dotáhl obrat do zdárného konce, když se v 70. minutě prosadil Nikolaj Ehlers. Hotovo, 5:4 a 3-0 na zápasy pro Winnipeg. Kdo by si na tohle vsadil před začátkem série, přišel by si na docela slušné peníze.

„Hodně se toho pokazilo. Byli jsme v dobré pozici, vedli 4:1, pak ale dostali přesilovku a my ji nedokázali ubránit. Pustili jsme je zpátky do hry a oni toho využili,“ podotkl Connor McDavid, který se sice dokázal bodově konečně probudit, ale nakonec ani to Edmontonu nestačilo.

Edmonton se svým kolapsem ve třetí třetině třetího utkání navíc dostal do pozice, z níž takřka není návratu. Prohrává 0-3 na zápasy a v takových chvílích je to už jen o kosmetické úpravě konečného skóre. Úspěšné obraty takových sérií totiž spočítáte na prstech jedné ruky.

Z 0-3 na 4-3 dokázali otočit pouze Toronto ve finále Stanley Cupu 1942 proti Detroitu, Islanders ve čtvrtfinále 1975 proti Pittsburghu, Philadelphia v semifinále Východní konference v roce 2010 proti Bostonu a Los Angeles v prvním kole Západní konference v roce 2014 proti San Jose. Více případů v celé historii NHL neexistuje.

Oilers tak nezbývá nic jiného, než se zapsat do historie ligy. V opačném případě nejpozději na konci května pro ně sezona skončí.

