Nečekaný bombarďák to dokázal. Hyman dosáhnul na 50 branek

Nevědělo se, jestli na NHL bude mít. Když se do ní dostal, stal se ze Zacha Hymana platný hráč. Ale že se vypracuje do borce, který vstřelí padesát branek za sezonu? To čekal málokdo. Kanaďan ale v dresu Edmontonu září a v neděli tento milník pokořil.

Jen dva hráči v historii NHL dosáhli na první padesátku ve vyšším věku. Hymanovi je 31, starší je Joey Mullen (32 let) a Johnny Bucyk (35 let).

"Na univerzitě jsem měl v prvním ročníku dva góly. Byl jsem draftován a prostě jsem byl jen výběr. Dávno jsem nebyl perspektivní hráč. Všichni mě tak trochu odepsali," začal Hyman po nedělním zápase, kdy vstřelil svůj padesátý gól.

"Pak jsem začal dávat góly a byl jsem hráčem NHL. Ale byl jsem hráčem NHL, který nebyl tak šikovný. Byl jsem snaživec, který hrál vedle Austona Matthewse a Willieho Nylandera. Tak to bylo," nepřikrášloval své začátky.

Jeho hlavní přednost? Orientace před brankou a skvělý přehled spojený s rychlými reakcemi.

"Když jsme spolu byli na farmě, ne nadarmo jsme mu říkali 'Shaq' Hyman, protože se dostával k dorážkám lépe než kdokoli jiný," řekl trenér Toronta Sheldon Keefe s narážkou na legendárního basketbalistu Shaquillea O'Neala.

"Teď hraje Connorem McDavidem, teda s hráčem, který je dost možná nejlepším playmakerem v historii. Zach bývá na správných místech a vyplácí se mu to,“ pokračoval trenér.

"Bez něj bych v této pozici nebyl," přiznal Hyman. "Když jsem začínal, nikdo si nemohl ani pomyslet, že bych dosáhnul na takový milník. A já se k němu dostal, což je upřímně řečeno dost šílené."

Edmonton sice nakonec prohrál zápas, přestože byl celý zápas lepší a přestřílel Ottawu 36:16. Zápas se hodí za hlavu, karty jsou před play off již víceméně rozdány. A tématem byl koneckonců Hyman.

"Myslím, že to jen ukazuje, že když se vám podaří plnit malé úkoly na cestě na vrchol a když se pracuje opravdu tvrdě s pozitivním přístupem, stanou se dobré věci,“ řekl Hyman na závěr.

Share on Google+