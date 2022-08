Nečas blízko smlouvy. Otázka času, říká GM

Vypadá to, že to nakonec pro Martina Nečase v Carolině dobře dopadne. Několik měsíců běžící spekulace by se měly brzy utnout, na stole údajně bude připravena nová smlouva. Neočekává se však nic zásadního, půjde o krátkodobý kontrakt.

Hovořilo se o tom docela hlasitě. Ne všichni v organizaci měli být spokojeni se sezonou, kterou Nečas odehrál. Pořád je to však mladý hráč s velkým potenciálem, kterého by byla škoda si nechat ujít.

I přes to byli Hurricanes ochotni se ho vzdát. Ještě v červnu Pierre LeBrun reportoval, že pokud by přišla vhodná nabídka, trejd mladého Čecha by v Raleighu rozhodně zvažovali. Když se pak naskytla možnost získat Matthewa Tkachuka z Calgary, měl být součástí nabídnutého balíčku právě Nečas. Jak známo, Calgary si jako obchodního partnera nakonec vybralo Floridu.

Jedinou možností je tedy podpis. A ten by měl přijít v blízké budoucnosti, Carolina očekává, že se tak stane a že Nečas bude mít před tréninkovým kempem čistou hlavu.

Problémem je situace s platovým stropem. Hurricanes mají sice rezervu 1,88 milionů dolarů, avšak to nebude stačit. Generální manažer Don Waddell sám přiznal, že aby k podpisu mohlo dojít, bude se muset tato situace vyřešit.

Jakmile se tak stane, mělo by být hotovo. V zámořských médiích se hovoří o dvouleté smlouvě na tři miliony dolarů za sezonu. Velmi podobnou smlouvu podepsal třeba Kaapo Kakko. Oba mladíci mají co dokazovat, aby si velké peníze zasloužili.

„Mluvíme spolu téměř denně, je to blízko,“ přiznal Waddell. „Můžu mluvit jen za sebe, ale bude to hotové.“

V útoku Caroliny by tak klidně mohla vzniknout zajímavá česká dvojka. Hurricanes si totiž v létě vybrali Ondřeje Kašeho.

„Měl nějaká zranění, ale když se podíváte na jeho průměr bodů na minuty, které hrál, je to velmi dobré,“ dodal k podpisu Waddell. „Jeho analytická čísla jsou výborná. Může to být za málo peněz hodně muziky.“

