Náhrada za zraněného Muzzina? Ve hře jsou Klingberg, Giordano a další

Toronto potřebuje před klíčovou částí sezóny posílit obranu, to je jisté. Ambiciózní klub, který v posledních letech vždy vyhořel v play-off, v posledních třech utkáních inkasoval šest gólů od St. Louis, pět od posledního Montrealu a v noci na dnešek čtyři od Columbusu. Generální manažer Kyle Dubas již přivedl z Arizony Ilju Ljubuškina, jeho příchod ale Maple Leafs příliš nevytrhne.

Tím spíše, že se během potupné porážky 2:5 s Montrealem zranil zkušený Jake Muzzin. Třiatřicetiletý Kanaďan sice neprožívá vydařený ročník, stále je však jednou z opor zadních řad. Muzzin k utkání do Columbusu neodcestoval kvůli podezření na otřes mozku.

Pokud by se tato diagnóza potvrdila, Jake Muzzin by zamířil na listinu dlouhodobě zraněných, čímž by se Maple Leafs uvolnilo 5,6 milionů dolarů pod platovým stropem. A za tolik peněz už se dá pořídit solidní náhrada.

Vždy dobře informovaný novinář Darren Dreger zmínil jména Johna Klingberga, Hampuse Lindholma, Bena Chiarota či Marka Giordana.

První jmenovaný požádal o trejd, protože mu v Dallasu končí smlouva a Stars mu nenabídli takové podmínky pokračování spolupráce, jaké si Klingberg dle svého mínění zaslouží. Jinými slovy, Klingberg si chce v létě namastit kapsu.

Lindholmův Anaheim sice míří do play-off, z dlouhodobého hlediska by ale Ducks zřejmě nevadilo se se zkušeným Švédem rozloučit. To Giordanův Seattle se potácí u dna tabulky a je veřejným tajemstvím, že za volbu v prvním kole draftu by byl osmatřicetiletý veterán k mání.

Nejvíce se z těchto jmen ale rýsuje příchod Bena Chiarota. Ten sice v Montrealu prožívá otřesnou sezónu (ostatně kdo ne), ale v loňském play-off byl jedním z klíčovým hráčů Habs, kteří po cestě do finále vyřadili mimo jiné také Toronto. Pes-obranář jako Chiarot by se Leafs tuze hodil, i on by ale zřejmě stál první kolo v draftu.

Pokud by se Kyle Dubas nechtěl podruhé v řadě rozloučit se svou první volbou (tehdy to bylo za Nicka Foligna a tento trejd se Torontu absolutně nevyplatil), k mání by měly být i levnější varianty. Třeba Justin Braun z Philadelphie nebo Dylan DeMelo z Winnipegu.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+