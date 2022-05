Na řadě jsou druhé zápasy sérií. Srovnají Jezdci a Olejáři se svými soky krok?

Blíží se pokračování dvou sérii v kanadsko-americké NHL. Dvě hodiny po půlnoci započne duel mezi Carolinou a Jezdci z New Yorku, kteří v prvním zápase neuhlídali nejtěsnější vedení a v prodloužení nakonec padli. Olejáři se o srovnání série proti Flames pokusí o dvě a půl hodiny později.

Hokejisté Hurricanes byli před sérii mírným favoritem, což se však v prvním zápase herně nepotvrdilo. Jezdci měli dvě třetiny utkání pod naprostou kontrolou a domácí jen díky skvěle chytajícímu Antti Raantovi drželi skóre na nejtěsnějším možném rozdílu ve prospěch Newyorčanů, které nakonec neproměněné šance mrzely. Do třetí periody vstoupily týmy diametrálně jinak a domácí nakonec vyrovnali, když následně v prodloužení obrat dokonal Ian Cole, jenž přisoudil Carolině první bod v sérii.

Zápas se herně povedl oběma českým útočníkům, když Martin Nečas se nachomýtl u pár slibných šancí Hurricanes. Na opačné straně Filip Chytil jedinou branku Jezdců dokonce sám vstřelil. V dalším průběhu zápasu měl několik dalších šancí, přičemž je také připravoval pro své spoluhráče z formace, která byla v prvním zápase této série z řad Rangers tou nejlepší.

To v bitvě o Albertu viděli hokejoví fandové branek mnohem více. Už v 7. minutě po třech inkasovaných gólech z dějiště utkání odjel Mike Smith, kterého nahradil Mikko Koskinen. Ten gólový příděl domácích zastavil jen dočasně, a to do konce první části.

Největší gólová smršť přišla v prostřední periodě, ve které se hokejisté Flames prosadili opět třikrát, a tak se ve 29. minutě zdálo, že je za stavu 6:2 po zápase. Nicméně Olejáři nesložili zbraně, poněvadž ve 42. minutě už bylo skóre vyrovnané. Finiš však vyšel lépe domácímu celku, a tak budou Olejáři ve druhém zápase bojovat o srovnání série.

Kompletní program:

02:00 Carolina Hurricanes – New York Rangers

04:30 Calgary Flames – Edmonton Oilers

