Milionář farmářem? Ottawa zkouší vzkřísit Murrayho, z fantoma je cedník

Bývaly časy, kdy lámal rekordy a konkuroval legendám brankářského řemesla. Jenže Matt Murray už dávno není tím sebejistým machrem, co se suverenitou špičkového chirurga maří šance hvězd NHL. A ottawská sázka na to, že mu odchod z Pittsburghu pomůže a v novém prostředí pookřeje, se zatím ukazuje jako lichá. Přijít dvojnásobný šampion Stanley Cupu za pár drobných, asi by to fanoušci snášeli s lehkým srdcem. Jenže Murray má smlouvu na 25 milionů dolarů!

Když D.J. Smith, kouč Senátorů, v týdnu nasměroval svou kritiku do brankoviště, nejmenoval.

Všem ale bylo jasné, o kom je řeč.

„Samozřejmě, že chybujeme, ale potřebujeme někoho, kdo to prostě někdy v brance zavře a dovolí nám vyhrát zápas. Jsme mladý tým, který potřebuje, aby taky někdy vyhrál zápas, ve kterém není lepší,“ prohodil a Murray musel v kabině zaškytat.

Sedmadvacetiletý čahoun v této sezoně odchytal pět zápasů s bídnou úspěšností zákroků 89 procent. Průměrně inkasoval 3,26 branky na utkání. Ano, chytat za marnou defenzívou je očistec, jenže Švéd Filip Gustavsson to zvládá výrazně lépe.

Ottawa každopádně nechce nad Murraym, který pro Penguins dvakrát vychytal pohár, lámat hůl. Na to vyšel příliš draho, na to jeho formu ovlivnilo příliš nepříjemných okolností. Na listinu nechráněných hráčů byl zapsán kvůli přesunu do AHL.

Zkrátka, aby se na farmě rozchytal. Je to pokus o jeho vzkříšení, byť rozhodně ne s pořadovým číslem 1.

Murray měl v probíhajícím ročníku objektivně řečeno i smůlu. Zbrzdilo jej zranění i COVID. Jenže když už stál mezi třemi tyčemi, sem tam pustil gól, za který by se červenal i narychlo povolaný rolbař s amatérským kontraktem.

Proslýchá se, že Murraymu se zapsání na "waiver list" vůbec nezamlouvá. Nejspíš očekával od Senátorů více důvěry, prostoru a času. A nepochybně si takhle svou druhou sezonu v hlavním městě Kanady nepředstavoval. Buď, jak buď, takřka na 100 procent bude farmářem.

Je totiž těžko představitelné, že by po něm některý z ostatních klubů NHL sáhl. Jeho smlouva je totiž postavená tak, že si za poslední dva roky vydělá většinu peněz (15 milionů dolarů)! A to je brutální investice, s vysokým rizikem.

Často se rozebírá otázka, co způsobilo Murrayho výkonnostní sešup. Nejsmysluplnější odpověď zní, že je na vině psychika. Tu mu pošramotila smrt otce, což vystihuje i jeden z komentářů na sociálních sítích: "Poté, co Mattovi zemřel táta, už nikdy nebyl tím samým gólmanem."

Podepsaly se na něm také otřesy mozku, v Ottawě mu samozřejmě nepomáhají k nalezení svého ztraceného já série porážek. Ano, tu a tam předvedl záblesky svého umění, jenže zpravidla na něm byla vidět nejistota a do sítě mu létaly laciné puky.

Ostatně celková vizitka z období u Sens je výmluvná. Pouhých deset výher a statistiky jako z osmdesátek. Věříte, že ještě povstane? Nebo bude novodobým Jimem Careym?

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+