McDavidovo šílené tempo pokračuje. Dorovnal šedesátku, míří výš

Už ho nikdo nechytne. Asistence přibývají pořád, Edmonton se konečně pohybuje v klidnějších vodách. Connor McDavid se tak může soustředit na další zlepšování svých střeleckých počinů. V noci na čtvrtek se dostal na šedesát gólů. A chce víc.

Gól číslo 59 padl v základní hrací době, ten šedesátý v prodloužení. Bylo jasné, že ho McDavid moc chce. V zápase proti Arizoně zapsal třináct střel, sedm na branku. Bylo vidět, že na magickou šedesátku chce dosáhnout.

„Celý večer jsem po tom šel,“ potvrdil pak nejlepší hokejista současnosti. „Šedesát branek, to se v historii povedlo jen těm nejlepším. Jsem rád, že jsem mezi nimi.“

McDavid se stal čtvrtým aktivním hráčem, který této hranice dosáhl. Dalšími jsou Alex Ovečkin, Steven Stamkos a Auston Matthews, kterému se to podařilo v minulé sezóně.

Tito tři jsou známí jako střelci, čistí snajpři se smrtícími střelami. McDavid se nikdy nepovažoval za vyhlášeného střelce, není ze stejného těsta.

Musel si střeleckou mentalitu osvojit. McDavid v této sezóně vyslal 307 střel na branku – jen o sedm méně oproti svému nejlepšímu výsledku z ročníku 2021/22.

„Má neuvěřitelnou touhu stále zlepšovat svou hru. Góly, které teď střílí, jsou jiné než ty, které dával na začátku kariéry,“ všiml si šéf lavičky Oilers Jay Woodcroft. „Není to hráč, který by stál na místě a spoléhal na nahrávky. Neustále hledá nové způsoby, jak dávat góly.“

„Je to výjimečný počin. V lize je velmi těžké skórovat,“ smeknul před svým kamarádem Leon Draisaitl. „Vstřelit 60 branek v sezoně a mít před sebou ještě 10 zápasů, to je docela síla. Je to prostě výjimečný hráč.“

Díky svému středečnímu výkonu se blíží k Ovečkinovu maximu ze sezony 2007/08, kdy Rus vstřelil 65 gólů. McDavid je také v náběhu na 157 bodů.

Výjimečnost Connora McDavida se prostě potvrzuje v každém zápase.

