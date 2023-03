Laviny v souboji titánů vyzvou Minnesotu! Naději potřebuje vykřesat Florida a Washington!

NHL chystá na čtvrteční ráno skromnou podívanou. Hrát se bude pouze na třech stadionech. Ve hře bude čelo Centrální divize, dohánět ztrátu musí Florida a bodová propast řádně straší Washington. Na druhé vítězství v řadě bude útočit Toronto a zlepšený výkon chtějí potvrdit Ostrované.

V 1:30 se Toronto postaví proti Panterům. Zatímco kanadský celek ladí formu na vyřazovací část, tak pro Floridu už play–off začalo mnohem dříve. Tým totiž neustále bojuje o divokou kartu a nyní jej navíc sužují čtyři bezbodové prohry v řadě. Poslední kapkou byl pětibrankový příděl od Ottawy. Jediné, co hraje Panterům do karet je trestuhodné zaváhání Tučňáků, takže bodová ztráta je stále ještě relativně nízká. Nicméně nesmíme zapomínat ani na konkurenci v podobě Buffala, či Ottawy s Washingtonem. Nikdo z těchto celků sice nemá osud ve svých rukou, ale v závěru jistě přijde tuhý boj o postupovou pozici. Toronto si hlídá druhé místo v divizi hned za suverénním Bostonem.

Ve stejný čas odstartuje i duel v hlavním městě USA. Washington na svém ledě přivítá Ostrovany. Capitals se závěr sezony nedaří podle představ a bodová ztráta na divokou kartu už je velmi výrazná a tým by kromě dlouhé série vítězství potřeboval i velké zaváhání konkurence, která má v závěru lepší výchozí pozici. Washingtonu chybí na Tučňáky šest bodů a zápas proti New Yorku bude o to více důležitý, jelikož Islanders jsou právě jedním z divizních rivalů. Bude to ale pekelně těžké, jelikož si Ostrované naposledy vyšlápli na New Jersey, kterému se v poslední době příliš nedaří.

Noc nám ve 4:00 zakončí souboj o čelo Centrální divize. Laviny změří síly s Wild. Oba celky si v poslední době podmaňují ligu a ukazují ostatním celkům, jak by měl vypadat drtivý finiš. Colorado až na prohru s Pittsburghem sbírá vítězství za vítězstvím a nebýt Minnesoty, která má také obrovskou fazónu, tak už by vedlo divizi. Wild až na měření sil s Bostonem od 18. února vždy bodovali a disponují dechberoucí statistikou.

