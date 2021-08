Konec v NHL? Thornton trénuje ve Švýcarsku

V kariéře jednou přijde moment, kdy si hráč řekne, že stačilo. Ať je to dřív, nebo později. Podobné myšlenkové pochody má nyní Joe Thornton, který přemýšlí o své budoucnosti v NHL na místě, kde to dobře zná. Trénuje totiž v Davosu.

Dvaačtyřicetiletý borec má za sebou těžkou sezonu. Do Toronta si přišel pro Stanley Cup, velkému zklamání ale nezabránil ani on sám. V základní části sice chyběl téměř měsíc kvůli zlomenému žebru, i tak ale stihl dvacet bodů v čtyřiačtyřiceti utkáních.

Okamžitě po konci v play off se začala řešit jeho budoucnost.

„Vyřazení přišlo zničehonic, ani jsem o tom neměl čas přemýšlet,“ soukal ze sebe po sedmém zápase play off proti Montrealu. „Prvně ze všeho teď musím být táta. Ale cítím se moc dobře a hlavně zdravě,“ nevyvrátil návrat na led.

I přesto by svým dětem, kterým je deset a sedm let, vynahradil všechen čas, který v poslední době strávil v Kanadě. „Bylo těžké je nevidět. Nemůžu se dočkat, až budeme spolu,“ ulevil si.

Spolu je možná čeká další rok v Davosu. Do švýcarského týmu by se vracel už počtvrté. Dvakrát hrál ve Švýcarsku při výluce NHL, potřetí loni na podzim před opožděným startem ligy.

Jeho bilance je zde vskutku brilantní. 85 odehraných utkání, 27 gólů a 77 asistencí. Dokonce má i jeden titul. Kdo by se na takové místo rád nevracel.

V barvách Davosu zatím pouze trénuje a rozhoduje se, co dál. Z NHL na stole údajně zatím nabídku nemá, a tak existuje reálná možnost, že než aby čekal v nejistotě, užije si další ročník v krásném Švýcarsku.

Po dlouhých letech v San Jose a epizodě v Torontu to vypadá, že se Thornton vrátí tam, kde to zná. A také tam, kde to zná jeho rodina, na kterou nyní klade legendární hokejista veliký důraz. Vždyť svou ženu Tabeu potkal právě ve Švýcarsku v roce 2004, kdy zde trávil výlukovou sezonu.

