Konec kariéry? Staal s takovým scénářem není smířený, hledá práci v Americe

S montrealskými Canadiens se probil až do finále Stanley Cupu. Ukázal, že i v šestatřiceti letech má co nabídnout. Dřel, bodoval, předával zkušenosti. Opakovaně se blýskl v okamžicích, kdy se lidově řečeno "láme chleba." Přesto zůstává Eric Staal bez angažmá. Šampion NHL z roku 2006 nenašel nový flek před startem tréninkových kempů, ani před začátkem přípravných zápasů. Sám se ovšem dobrovolně pár potenciálních adres zřekl.

"Návrat do Kanady v tuto chvíli není ve hře," citují zámořské weby známého experta Pierra LeBruna.

To máte šmahem o sedm destinací méně. Staal podle LeBruna stojí o místo v některém z amerických klubů. Jisté je to, že mu neklapne ani comeback do Minnesoty. Wild o zkušeného centra nemají zájem. "Na tuto variantu podle mě nedojde," říká LeBrun.

Pravděpodobněji zní, že Staal vypomůže někde, kde se potýkají s rozsáhlou marodkou. Opakovaně najdete jeho jméno spojované s Pittsburghem. Pens mají ve středu útoku v tuto chvíli pořádnou díru, chybět budou zkraje sezony Jevgenij Malkin i Sidney Crosby.

Za Tučňáky hrával Ericův mladší bratr Jordan, momentálně kapitán Caroliny. Klubu, kde se oba kdysi sešli a dokonce si zahráli v jedné formaci s dalším sourozencem Jaredem (Eric se v NHL potkal v jedné kabině i se čtvrtým z bratrů Marcem a to na Manhattanu).

Zatímco Corey Perry, další veterán, co byl v play-off pro Montreal velmi důležitý, má dávno v kapse novou smlouvu, Staal zůstává bez angažmá. "Ale není připravený skončit. Chce odehrát ještě jednu sezonu," je přesvědčený LeBrun.



Člen Triple Gold Clubu nejspíš málokoho zaujal nemastným, neslaným startem u Habs, jenže v bojích o Stanley Cup byl platný (osm bodů za 22 partií, jedna vítězná trefa). Vedlo se mu i podle analytických údajů. Je tedy až k nevíře, že ještě nepodškrábl aspoň zkušební kontrakt.

Možná je to tím, že se bezhlavě nežene za každou nabídkou. Má rodinu, záleží mu na tom, kam se s manželkou a třemi syny přestěhuje. Čas do úvodního buly nového ročníku se nicméně krátí. Stihne Staal podepsat? A podepíše vůbec?

Pokud ano, načne další kapitolu své pozoruhodné kariéry. Během 17 let odehrál téměř 1300 zápasů a pokořil metu tisíce bodů. Jeho sezonním maximem je 45 branek a 100 bodů, čtyřicetigólovou metu zdolal celkem třikrát.

Letos vystřídal dva kluby. Nejprve nastupoval za Buffalo, načež coby posila pro vyřazovací bitvy zamířil do Montrealu. Vydělal si rovné tři miliony dolarů.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+