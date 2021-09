Když jsem podepisoval, neměl jsem jistotu, že Krejčí zůstane, smiřuje se Taylor Hall

Výměna před uzávěrkou na něj zapůsobila jako živá voda. Přestože podle pokročilých statistik Taylor Hall na ledě dominoval a dle odhadů analytiků z průběhu sezóny měly být góly jen otázkou času, nakonec se působením v Buffalu doslova protrápil. Ve 37 utkáních vstřelil jen dvě branky a výměnu do Bostonu musel vítat s otevřenou náručí.

V útoku s Davidem Krejčím de facto zachránil vlastní kariéru. Neproduktivní totiž nebyl jen v Buffalu, neohromil už ani předtím v Arizoně. Ke Krejčímu ovšem zapadl a zlepšenými výkony si řekl o čtyřletou smlouvu na 24 miliónů dolarů. Nejvíc ze všeho asi nyní kvituje jistotu pro sebe i rodinu. Kočování si užil v posledních letech dost.

Všechno to má ale jeden dost podstatný háček. Hall mezitím přišel o Davida Krejčího, který se rozhodl dát přednost návratu do české Extraligy. Nebude to problém jen pro Halla, také trenér si teď určitě láme hlavu, kým zaplní post druhého centra.

„Ve skutečnosti to nemění mou přípravu na novou sezónu. Mojí prací je hrát, jak nejlépe umím. Kamkoli naskočím, doufám, že budu hrát jako dřív. Ať už nám bude dělat centra kdokoli, umím si pořád představit Smittyho na pravé straně,“ řekl Hall s odkazem na Craiga Smithe, jenž naskakoval ve formaci s nynější hvězdou Olomouce na druhém křídle.

Aktuální stav bere jako realitu. „Když jsem tady podepisoval, neměl jsem žádnou jistotu, že tu bude Krejčí pokračovat. Chtěl jsem hrát za tenhle tým a chtěl jsem mu pomoct ke Stanley Cupu. Doufejme, že to nakonec vyjde. Čímkoli bude potřeba přispět, to udělám. Jsem si jistý, že Smitty a kdokoli další, s kým budu hrát, to cítí stejně.“

Trenér Bruce Cassidy zvažuje několik možností, kým Krejčího nahradit. V zámoří se diskutují jména Erik Haula, Tomáš Nosek, Nick Foligno, Jack Studnicka a Charlie Coyle. Když si všechny probereme konkrétně, tak Haula je vhodnější spíš do třetí formace. Tomáš Nosek je univerzální hokejista schopný hrát kdekoli, ve Vegas ale plnil hlavně defenzivní úlohu. Nick Foligno sice na centru hrával, nicméně sedí mu spíš křídlo. Jack Studnicka je velký talent Bostonu, ovšem zatím s nedostatečnými zkušenostmi. Nejpravděpodobněji se tedy vedle Halla postaví Charlie Coyle.

„Myslím, že samozřejmá volba bude Coyle. Zná se s kluky nejlépe a já znám nejlíp jeho,“ naznačil v nedávném video rozhovoru novinářům přímo Cassidy.

Loni spolu oba odehráli pět na pět jen deset minut. Důležité tedy bude, aby si na sebe zvykli v přípravném kempu a vybudovali si se Smithem potřebnou chemii. Jestli to bude jako s Krejčím? Tomu asi v Čechách nikdo nevěří, ale v Bostonu v to musí doufat.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+