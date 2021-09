Jimmy mi bude navždy chybět, truchlí Hayes po smrti bratra. Začátek sezony vynechá

Zdrcující zpráva o tom, že hokejista Jimmy Hayes zemřel za blíže neznámých okolností ve svém bytě, oblétla 23. srpna celý hokejový svět. Bývalý útočník Bostonu, Chicaga, Floridy či New Jersey zesnul v nedožitých dvaatřiceti letech. Přestože ukončil svou kariéru už v roce 2019, jeho bratr Kevin stále obléká dres Letců z Philadelphie.

Na bratra už vzpomínal dva dny po tragické události v dojemném příspěvku na Instagramu. Složitě hledal slova i o měsíc později, kdy promluvil s novináři: „Byla to strašně těžká doba. Život je křehký. Je srdcervoucí přijít o někoho, kdo je tvůj nejlepší přítel a zároveň tvůj bratr. Jimmy byl zvláštní člověk. Života si užíval a opravdu rád pomáhal druhým. Bohužel je pryč, stalo se to příliš rychle.“

„Poprvé na led vstoupím s vědomím, že Jimmy už není mezi námi. Upřímně byl mým největším fanouškem. Pokud jsem měl špatný zápas, vždy se mě zastával. Je to něco, co mi bude už navždy chybět.“

Kevin Hayes přiznal, že jej téměř dojala podpora z hokejového okolí. Vždyť na Jimmyho pohřeb v Dorchesteru dorazili kupříkladu Claude Giroux, Justin Braun či Joel Farabee. Kondolenci dostal i od hlavních představitelů NHL, Sidneyho Crosbyho, Gabriela Landeskoga nebo P. K. Subbana. „Podpora všech lidí okolo byla vskutku neuvěřitelná. Když jsme na ledě, je to vždy bitva, ve které chce každá strana vyhrát. Nicméně mimo led stojí hokejová komunita při sobě. Všichni byli při mně, za což jsem jim nesmírně vděčný,“ řekl.

Svému spoluhráči nabídl nevšední pomoc i Keith Yandle. Necelé dva roky spolu hráli v Rangers a nyní se potkávají ve Philadelphii. Řízný bek se v létě přestěhoval do Pensylvánie z Floridy. „Je pravděpodobně mým nejlepším kamarádem hned po mém bratrovi. Po té strašné události se ke mně nastěhoval. Keith je úžasný člověk, moc mi vše usnadňuje,“ děkoval.

Málokdo ví, že přátelství mezi Yandlem a rodinou Hayesů trvá už několik let. Přestože je pětatřicetiletý obránce hned o šest let starší, s Kevinem se moc dobře zná už z mládí. Yandle dělal rozhodčího mládežnických zápasů zrovna v době, kdy tam Kevin Hayes nastupoval. „Je dobře, že zde pro něj mohu být. On je zase chlap, který je zde pro mě. Naše přátelství je opravdu silné,“ nechal se slyšet Yandle.

Těžké období zažívá Kevin Hayes i po sportovní stránce. Kvůli zranění v dolní části těla zřejmě nestihne start nového ročníku. Délka jeho rehabilitace se odhaduje na šest až osm týdnů. „Před nějakou dobou jsem ucítil bolest. Vzal jsem si pár dnů volno a poté jsem šel krátce na led. Nejprve vše bylo v pohodě, ale následně to znovu začalo. Nejsem si jistý, co přesně se stalo, ale pár týdnů teď určitě budu bez hokeje,“ pokrčil rameny.

Má však radost, že své spoluhráče může v kabině potkávat na denní bázi. Kouč Alain Vigneault mu totiž povolil přípravu s týmem. „Zeptal jsem se trenéra, jestlipak klukům můžu zůstat co nejvíce na blízku. Souhlasil s tím, takže teď často chodím cvičit v době, kdy mají trénink. Chci tu být zejména pro to, abych pomohl mladším spoluhráčům,“ uzavřel Hayes.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+